El concurso de mantenimiento de todos los parques de la margen derecha de Badajoz, en suspenso por un recurso

La historia se repite. El concurso para contratar el servicio de conservación y mantenimiento de los parques del río y del resto de zonas verdes de la margen derecha de Badajoz se ha paralizado a la espera de que la Comisión Jurídica de Extremadura resuelva el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Infraestructura Verde (Aseja), que considera que hay cláusulas del pliego de condiciones no se ajustan a derecho.

Tras la medida cautelar acordada por la comisión jurídica, el alcalde, Ignacio Gragera, a través de un decreto, ha suspendido el procedimiento hasta que este órgano emita su resolución.

Aseja y otra empresa ya presentaron sendos recursos a los pliegos de condiciones del contrato de mantenimiento de los parques del Guadiana en 2019, que fueron desestimados. Ahora, la asociación vuelve a alegar contra el nuevo concurso, que el ayuntamiento pacense licitó el pasado mes de mayo por 4,8 millones de euros y un periodo de 4 años.

Desfase negativo

El recurrente expone que el órgano de contratación no ha tenido el concepto de plus de antigüedad, que es «una parte inherente» al salario de cualquier persona adscrita al servicio, lo que hace que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato estén «infravalorados». Así, según Aseja, se produciría un «desfase negativo» de 18.658,19 euros al año, cantidad que correspondería al abono de los pluses de antigüedad.

En este sentido, señala que los costes laborales reflejados en los pliegos del nuevo contrato son inferiores a los costes reales. Este «error», según la Asociación de Empresas de Infraestructuras Verdes, ha supuesto que se calcule un presupuesto base de licitación insuficiente, lo que, a su juicio, conlleva «la inviabilidad económica» del servicio.

Asimismo, recuerda que el coste de los pluses de antigüedad se irán incrementando durante los cuatro años del contrato.

Aseja sostiene que el presupuesto base de licitación no puede ser considerado en conformidad con el precio de mercado y, por lo tanto, es contrario a la Ley de Contratos del Sector Público «por el desequilibrio económico» que genera.

Ahora, la Comisión Jurídica de Extremadura deberá decidir si estima o no el recurso, de lo que dependerá cuándo y cómo prosigue el proceso de licitación de este contrato.

Fuentes municipales no dieron detalles sobre el recurso presentado por Aseja y se limitaron a señalar que los concejales no intervienen en la mesa de contratación y que esta última no puede dar información hasta que no se resuelva la reclamación.

Servicio garantizado

Tampoco valoraron si esta reclamación supondrá un retraso significativo en la adjudicación del contrato, que se amplía con respecto al actual, ya que, además de los parques de ambas márgenes del Guadiana y la limpieza de los arroyos Rivillas y Calamón ( entre el puente de la Autonomía y el de la plaza de toros), la adjudicataria asumirá el mantenimiento de las áreas ajardinadas de toda la margen derecha de la ciudad, desde la

Sí aseguraron que tanto el mantenimiento de los parques del río como el del resto de las zonas verdes de la margen derecha están garantizados, pues, en el primer caso, el actual contrato con SIE 2000 permanecerá prorrogado hasta que se adjudique el nuevo y en el segundo, se seguirán ocupando de su conservación los operarios de Parques y Jardines como ocurre actualmente.

El Ayuntamiento de Badajoz justificó la privatización del mantenimiento de las zonas verdes de la margen derecha por el crecimiento de la superficie ajardinada en esta parte de la ciudad en los últimos años, cuyo cuidado no se pueden asumir con los empleados y medios municipales. «No es operativo», dijo entonces el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, quien también defendió que con la externalización se conseguirá mejorar el servicio que presta la plantilla municipal en el resto de zonas.

La adjudicataria se hará cargo del mantenimiento de los 225.000 metros cuadrados del parque de la margen derecha, los 61.500 metros del de la izquierda y otros 210.000 de parques, plazas y parterres ajardinados en zonas urbanizadas.

Los pliegos establecen que deberá contar con un mínimo de 21 trabajadores (un técnico agrónomo, 8 oficiales jardineros y 12 jardineros) y con 6 vehículos de diferentes características. En cuanto a las posibles mejoras, se puntuará que se dote de vigilancia nocturna el parque de la margen derecha ( de 23.00 a 7 horas) y la plantación de árboles.