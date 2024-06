La nueva tarifa del agua de Badajoz se aprueba con los votos del PP

La tarifa del agua de la ciudad de Badajoz se actualizará los próximos días después de haber sido aprobada su ordenanza en la mañana de este jueves en el pleno municipal del mes de junio. La puesta en marcha de esta ordenanza municipal se hará tras la votación en la que el PP ha sido el único grupo que ha votado a favor de ella, el PSOE votó en contra y Vox se abstuvo. Este punto se trató dentro de los asuntos de urgencia de la sesión plenaria.

En el desarrollo de este punto, Carlos Urueña, concejal de inspección de aguas, explicó que el día 21 finalizó el plazo para hacer alegaciones y solo se habían registrado dos. Registradas por la Federación de asociaciones vecinales de Badajoz y poblados siglo XXI y por Facua. Una de ellas fue desestimada porque se instaba a cumplir la legalidad de una ordenanza fiscal, pero el concejal aseveraba que “es una prestación patrimonial de carácter no tributario” por lo que no debe cumplirse el mismo procedimiento. La otra alegación “simplemente pedían que no se subieran las tarifas”.

Desequilibrio de 5,9 millones de euros

En el debate de este asunto de urgencia, Urueña motivaba esta subida para lograr un “equilibrio en esta gestión”, según él, las tarifas de agua no se actualizan desde hace 10 años y el ayuntamiento es quien paga el desequilibrio. El concejal cifraba este desajuste en unos 5,9 millones de euros anuales durante el pleno del mes de abril.

La actualización de la tarifa de aguas necesita pasar un último escalón para que se ejecute y entre en vigor, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, algo que se espera que ocurra próximamente.

Vox se abstuvo en la votación explicando que habían tenido acceso a “la documentación dos minutos antes de entrar al pleno, además, valorando la exposición creemos que esta subida debería haber sido progresiva, por ejemplo, en tres años”, decía Carlos Pérez.

Este fue uno de los pocos puntos comunes entre la formación de Santiago Abascal y el PSOE, su concejala Sandra Caballero, explicó que sus votos eran en contra porque “es un auténtico tarifazo, se debería haber previsto y hacer la subida progresiva”. Esta edil socialista aseveró que le parecía un “auténtico derroche que se le pague este dineral a Aqualia”, la actual concesionaria del servicio.

Subidas de 4 y 5 euros al mes

Urueña, por su parte, detalló que “el coste para una familia que tenga un consumo de 15 metros cúbicos será de 4 euros más al mes, quienes consuman 30 metros cúbicos son 5 euros al mes, estos dos grupos suponen el 70% de los usuarios de la ciudad”.

Además, este concejal incidió en que “el porcentaje puede ser llamativo, pero el dinero real no supone tanto incremento”, asimismo, explicó que “si se paga un céntimo y se sube a dos supondría un 100% de subida, pero no deja de subir un céntimo”.

De esta manera, Urueña aseguró que los precios que, previsiblemente, entrarán en vigor en julio serán muy similares a los que se pagan en la ciudad de Mérida o las tarifas que disponen en muchos municipios pequeños que gestiona el contrato del agua Promedio, el consorcio medioambiental de la Diputación de Badajoz.

Por su parte, Ignacio Gragera, alcalde de la ciudad, afirmó instantes antes a la votación que “es una actualización totalmente necesaria”. También explicó que con esta medida “el dinero no va a ir para paliar el desajuste sino para que se mejoren las infraestructuras del servicio de aguas de la ciudad”.