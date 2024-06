«Quien te quiere no te insulta, ni te agrede»

«Es la primera vez que yo he visto en un instituto que se llegaba por la mañana y en vez de hablar de fútbol, de una serie o de un programa de televisión, se hablaba de un libro». Es el resumen que hace uno de los alumnos de 2º de Bachillerato que habla a cámara. «Yo me lo leí en una tarde, me puse y me enganchó», dice otra alumna del mismo nivel pero de distinto centro. Y otra más apunta: «Es que los personajes son muy cercanos». Así ha entrado Alegría en los institutos de Badajoz. Y así lo cuentan en un vídeo varios estudiantes que han leído y analizado esta obra, la cual ha abierto numerosos caminos para que se analice la raíz de la violencia machista. El escritor pacense Miguel Ángel Carmona del Barco es autor de Alegría y del citado vídeo, que hace un recorrido por lo que ha supuesto la evolución de su trabajo entre la población joven. Su texto sigue más que vivo entre adolescentes de entre 17 y 18 años «que han sabido leerlo con bastante naturalidad», asegura uno de los docentes que ha trabajado con el mismo y que participa igualmente en el vídeo. Al principio dudaba de si «era un lenguaje o un contenido apropiado para esa edad». El resultado fue positivo.

¿Y qué es Alegría? Una historia de ficción sobre una víctima de violencia de género. Es un relato inventado, pero está nutrido del testimonio de varias mujeres que quisieron colaborar con Carmona del Barco con su propia vivencia como víctimas del maltrato machista. En concreto fueron 11, que en el momento de la entrevista con el escritor tenían activa una orden de protección.

Además, Alegría está ambientada en Badajoz, de manera que los alumnos reconocen los escenarios donde ocurren los hechos, y eso hace que se sientan más próximos a lo que se están contando.

De este modo, desde el año 2021, Alegría se ha convertido en una de las lecturas ‘obligatorias’ para los alumnos de 2º de Bachillerato en más de 50 institutos tanto de Badajoz ciudad como de la provincia. Pero para muchos estudiantes el término ‘obligatorio’ no ha sido necesario. Han devorado el libro. No han sentido la presión de «tener que leer». «Te generaba la necesidad de compartirlo» o «los personajes son muy cercanos» son algunas de sus reflexiones.

Eso ha permitido que sus profesores de Literatura hayan tenido la puerta abierta para abordar un tema con tanta presencia entre los adolescentes; la violencia de género empieza a edades muy tempranas. «La literatura no puede estar ajena a los problemas del mundo, nace en un contexto histórico-social y tiene que dar cuenta de ese contexto», argumenta una de las docentes que ha apostado por este libro.

Ambientada en 1997

Asimismo, desde su perspectiva, apunta un alumno: «Se aleja bastante de lo que solemos leer, que son lecturas más clásicas como El Quijote o La Celestina. Y eso es un punto a favor de Alegría, porque está ambientada en 1997».

Carmona del Barco ha acudido a 16 institutos que han elegido su obra para tener un encuentro con los alumnos. En los mismos él siempre suele mandar un mensaje que gira en torno a una idea: «Lo que divide a la sociedad no es la ideología, sino la experiencia que tenemos en la vida con respecto a la violencia».

Su texto ha dejado huella en muchos adolescentes. Dos de las jóvenes que también aparecen en el vídeo expresan casi al unísono: «Si una persona realmente te quiere no va a hundir tus sueños, ni te va a hacer sentir mal contigo misma, ni mucho menos te va a agredir, ni te va a insultar. Si una persona realmente te quiere, te respeta y te apoya. Te suma, no te resta».

Y admiten sentir «impotencia» y «rabia» de saber que esas situaciones que han leído pasan muy cerca de ellas.