Estos son los destinos de los pacenses para las vacaciones: fuera de España y 'todo incluido'

Gloria y Samuel acaban de salir de una agencia de viajes. Han reservado sus vacaciones, que serán la segunda quincena de julio. «Nosotros siempre hemos ido a Cádiz, la zona de Conil y Chiclana nos encanta, pero está la cosa en un plan... que no puede ser. Este año nos hemos animado y nos vamos a Palma de Mallorca, que no lo conocemos, y salimos desde Badajoz».

La comodidad de poder coger el avión en la ciudad es lo que ha convencido a esta joven pareja. «Nos daba igual un destino que otro, no nos hubiera importado viajar a otro país aunque hubiésemos tenido que poner algo más de dinero, pero saliendo desde aquí ganamos casi dos días de vacaciones: el de ida y el de vuelta».

El cambio de tendencia en las vacaciones de los pacenses es una realidad. Así lo asegura Cristian Palacín, gerente de la agencia de viajes Badatravel. «Se empezó a notar hace ya dos veranos, pero ahora es una explosión completamente. El que se iba siempre a Costa del Sol empezó a pedir mínimo un Canarias o un Caribe, y la gente se está animando a conocer destinos tipo Egipto, Jordania o Nueva York. Ahora se viaja al extranjero».

¿A qué es debido este cambio de tendencia? La pandemia tuvo mucha culpa. Los profesionales coinciden en que a raíz del confinamiento se empezó a valorar más el producto intangible -unas vacaciones- que el material -un mueble para decorar la casa-. Aun así, este no es el único motivo. «Las guerras actuales han inflado mucho los precios nacionales porque España es un destino seguro y muy maduro», explica Palacín. Los hoteles nacionales, afirma, «están recibiendo muchísimas reservas de extranjeros», siendo este un perfil que además planifica sus vacaciones con mucha anticipación frente a la menor previsión del viajero español. «Esto ha hecho que los precios en España hayan subido una barbaridad» y, por tanto, el español encuentre viajes a ciudades internacionales más baratos que a la costa nacional.

¿Qué precios podemos encontrar en el verano de 2024?

Una búsqueda rápida arroja los siguientes resultados. Una semana en un destino nacional puede rondar los 2.000 euros para una familia de dos adultos y un niño. El precio asciende a 2.500 euros si se trata de dos adultos y dos niños. «Estamos hablando de Málaga, que ahora mismo es lo más barato en destinos de playa», señala Palacín. «Si el cliente quiere Cádiz, por ejemplo, te aseguro que sale más barato irse al extranjero. Es más barato ir al Caribe que quedarte en las costas de Cádiz».

En su agencia de viajes, afirma, hay destinos internacionales a los que se puede viajar por 3.000 euros. «La gente compara, claro. Muchos, muchísimos, deciden que para gastarse ese dinero en un destino nacional, prefiere hacer un viaje internacional y descubrir un nuevo destino».

Lo que nunca cambia es la forma de viajar, se sigue buscando el 'todo incluido'. «Hay veces que te piden un destino, les explicas que ahí no se puede ir con un 'todo incluido' y prefieren cambiar de sitio. El español es muy de 'todo incluido'».

Por otra parte, la fecha más demandada para viajar no registra ningún cambio. En primer término está la primera quincena de agosto, seguida de la segunda quincena y el mes de julio completo. «En feria, por ejemplo, la gente no viaja. Si acaso sale a alguna escapadita». Las parejas que no tienen hijos y pueden permitírselo, por su parte, eligen septiembre. «Especialmente a partir del día 8, cuando se empieza a notar una bajada en los precios».