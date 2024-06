«Si la historia no pasa de boca en boca, se olvida». Lo dice también por su propia familia. Sabe que tiene una bisabuela sevillana y gitana, de ahí pasión por el flamenco, que lleva en el ADN, y un bisabuelo contrabandista. Esas son sus raíces. Le hubiera gustado averiguar más. En un perfecto español, Raquel Tavares (Lisboa, 1985) expresa que no se acuerda de sí misma sin cantar. Que ella nació fadista, que no lo eligió. Con cinco años ya estaba en los escenarios. Con 14 grabó su primer disco. Tavares será la encargada de abrir la XV edición del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz. Actuará en la terraza del teatro López de Ayala el próximo martes 2 de julio. Será a partir de las 22.30 horas.

-¿Qué es el fado?

-La necesidad de cantar el lamento del pueblo. Esa es su raíz. El fado también es alegre, pero sobre todo es lamento. En ese sentido se parece mucho al flamenco.

-Se dice que el flamenco es el cante de los pobres para los ricos, ¿al fado le pasa lo mismo?

-Lo importante es que no se olvide el origen. El fado viene de las personas pobres, de los barrios humildes, de la Alfama de Lisboa, por ejemplo, de donde yo soy. Ese es su origen, y hay que recordarlo siempre. Y de ahí surge ese lamento del que hablaba antes. Pero es muy bonito que el fado lo escuche ahora todo el mundo.

-Al igual que en el flamenco, ¿hay puristas en el fado?

-Yo lo soy. Siento la responsabilidad de conservar la tradición, de que no se pierda la raíz. Porque yo me crié escuchando el fado más puro, y es el que quiero transmitir. Pero no va en contra de que también me guste la contemporaneidad, ni mucho menos. También es muy enriquecedor que se hagan cosas de otra manera. Yo misma he cantando fado acompañada de una batería.

-¿El concierto de Badajoz será entonces de fado tradicional?

-Así es, porque es el que a mí más me gusta y el que yo quiero transmitir.

-¿Cuál es la principal diferencia entre el fado y el flamenco?

-Básicamente que el fado no se baila, y ojalá se hiciera, porque me encanta bailar. Yo he bailado a veces un poco de flamenco, pero cantarlo nunca lo he hecho, no me atrevo. Siento pasión por esa música, es la única que me revuelve por dentro junto con el fado. Me afloran muchos sentimientos. Le tengo un gran respeto al flamenco.

-Canta fado casi desde que tiene conciencia, pero ha estado unos años alejada de la música. Entre otras cosas ha sido actriz de novelas y ha presentado programas de televisión. ¿Cómo ha vivido esa etapa?

-La industria de la música es muy exigente, y hubo un momento en que me encontraba muy cansada, muy agotada. No podía más. Lo único que hacía era cantar. Y me planteé que si quería probar otra cosa en mi vida, era el momento. Me surgieron oportunidades y ya se sabe que hay cosas que o se hacen en el momento o ya pasan y no vuelven. Ha sido muy interesante estar con un programa en directo durante cuatro horas, por ejemplo. Tenía la necesidad de probar cosas nuevas. Yo he de decir que quería estudiar periodismo, quería ser reportera de investigación de crímenes.

-Pero ha vuelto de nuevo a la música.

-La echaba de menos. Y sentía que el público también me echaba de menos.

-¿Es más dura la industria de la música que la de la tele?

-No puedo contestar a eso porque en la televisión he estado menos tiempo.

-Dejó de ser solo fadista para convertirse en su país en un persona público. ¿Le ha perjudicado en su carrera musical?

-Realmente no porque el público ya me conocía de antes, la gente ya sabía que yo era fadista.

-Sin embargo para su vuelta a los escenarios ha preferido España antes que Portugal.

-Efectivamente, porque no quería que precisamente la gente me viera ahora como personaje de la tele, quería que me sintieran solo como fadista. Quería estar ante un público que sintiera el fado con la misma pureza y pasión que yo lo canto. Y es eso lo que quiero transmitir en Badajoz.