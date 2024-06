Vecinos de la calle Encarnación de Badajoz: "Las casas se tenían que haber tirado mucho antes"

«Las tenían que haber tirado mucho antes». Es lo que comentaba una vecina mientras miraba cómo una máquina movía escombros en la esquina de las calles Encarnación y Luis de Morales, donde ya ha comenzado la demolición de cuatro viviendas en ruinas.

«Es fundamental para que esta zona se regenere que echen abajo las casas abandonadas y se hagan nuevos espacios», decía. Es el plan que tiene el ayuntamiento para el solar que quedará libre cuando acaben las demoliciones, que inicialmente se convertirá en un aparcamiento en superficie y, más adelante, en una plaza de nueva creación, donde se ubicará un edificio dotacional.

«Tengo 38 años y esto ya estaba proyectado cuando yo era niño... mira si ha pasado tiempo», apuntaba otro de los vecinos, que teme que aún tardarán en poder disfrutar de la nueva plaza. «A mí me daría la vida para los niños y, además, las casas se revalorizarían», añadía.

Esta zona es una de las más degradas del Casco Antiguo de Badajoz y el vecindario no quiere que esta actuación sea «un parche», sino el primer paso para su regeneración completa. «Hay que tirar todo lo que está abandonado», pide una vecina de la calle Luis de Morales, que lleva más de una década sufriendo los problemas que le genera una vivienda apuntalada contigua a la suya. «Entran ratas en mi casa...no puedo tener ni la fruta en la mesa ni el jamón fuera en Navidad...Tengo raticida y ratoneras por todos lados y no puedo abrir ninguna ventana», lamenta.

La intención del ayuntamiento, según recordaron fuentes municipales, es intervenir en otras calles de este entorno cuando se construyan la nueva plaza y el edificio de uso social en la esquina de las calles Encarnación y Luis de Morales, que se convertirá en plataforma única. De momento, aún no se ha definido completamente qué es lo que se hará, pues «aún es un proyecto», señalaron.

El derribo de las cuatro casas comenzó el miércoles, después de que se retirara el amianto que había en algunas de las edificaciones. Se han demolido las plantas superiores y el interior de todas ellas y ya se están retirando los escombros. La parte de las fachadas que están todavía en pie están funcionando de dique para que los ripios no obliguen a cortar la calle Luis de Morales, por lo que hasta que no se vacíen, no se demolerá el resto.

Una 'okupada'

Tres de las casas estaban deshabitadas y una de ellas 'okupada' ilegalmente. La policía tuvo que intervenir para que su inquilino, que se negaba a marcharse, la abandonara. Finalmente, la dejó voluntariamente junto a su perro, que según cuenta resultó herido.

Se trata de una persona sin hogar, que ha buscado refugio en otro inmueble en ruinas a solo unos metros. La construcción que ha 'okupado' ahora solo mantiene en pie la fachada y dentro hay malas hierbas, escombros y bichos.

«A mí me parece bien que tiren las casas, pero a esta persona habría que darle una solución, hay otras muchas casas cerradas y él tiene que dormir a la intemperie y entre ratas y basura», denunciaba una vecina.

Hay quien asegura que alguna de estas viviendas se estaban utilizando como fumaderos de droga, pero otros lo niegan de plano. «Había mucha basura, pero en dos de las casas han estado viviendo los propietarios hasta hace poco, cuando se las ha comprado el ayuntamiento y se han ido a otro sitio», afirmaba un vecino que vive justo enfrente.

Piedras a las máquinas

Los trabajos de derribo de estas cuatro viviendas los está llevando a cabo la empresa Construcciones Manuel Peinado, a la que se adjudicaron por 50.000 euros. Algunos residentes no se lo están poniendo fácil a los operarios y han tirado piedras en varias ocasiones a la máquina. De hecho, a diferencia de otras veces, no la quedan en el lugar una vez que acaba su jornada laboral, sino que se la llevan y vuelven a traerla por la mañana ante el temor de que le causen desperfectos.

Aún queda una vivienda pendiente de adquirir, pero el ayuntamiento confía en que la operación no se demore. La creación de la nueva plaza está reflejada en el Plan General Municipal y está proyectada hace 35 años. El equipo de gobierno se ha marcado esta legislatura como fecha para que sea, por fin, una realidad. Mientras tanto, el solar se aglomerará, como ya se ha hecho con otros de la calle Eugenio Hermoso, y se utilizará como aparcamiento en lugar de quedarlo baldío, con lo que se evitará que se acumule la basura y la maleza y al mismo tiempo se generan plazas de estacionamiento, que tanta falta hacen en el Casco Antiguo.