La Policía Local interviene 4.900 artículos falsificados en una nave de El Nevero de Badajoz

Más de 4.900 artículos de diferentes firmas falsificados dispuestos para su venta. Es la mercancía intervenida por la Policía Local de Badajoz, en colaboración con agentes de otras poblaciones que estaban realizando un curso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex), en una nave del polígono industrial El Nevero dedicada a la venta de textiles, calzado y complementos.

Al inspeccionar las instalaciones, en la que ya ha habido varias intervenciones durante la última década, los agentes encontraron 3.900 artículos de joyería, 150 bolsos y otros 850 complementos de diverso tipo falsificados de marcas como Tous, Cartier, Gucci o Bimba y Lola, además de logotipos de estas firmas para adherir a productos y otros útiles usados en el proceso de falsificación.

Por estos hechos, se ha imputado a la responsable del negocio, una mujer de 56 años, por presuntos delitos contra la propiedad industrial. De las actuaciones se ha dado traslado a la Policía Nacional, para que continúe con la investigación y ofrezca a las marcas perjudicadas la opción de iniciar acciones contra la supuesta responsable de las falsificaciones.

En esta actuación, junto a la Policía Local de Badajoz, han participado policías locales de Olivenza, Montijo, Miajadas, Torremejía, Santa Marta, Cáceres, Valdefuentes, Usagre o Jaraíz de la Vera, que estaban recibiendo en la Aspex un curso de especialización han participado sobre documentación e inspección de talleres de reparación de automóviles y establecimientos públicos y cuya parte práctica consistía en revisar este tipo de negocios.

Además, de la nave donde se han intervenido los productos falsificados, se inspeccionaron otros dos bazares de venta de productos para el hogar, ropa, calzado y pequeños electrodomésticos, en las que se detectaron una decena de infracciones por no contar con autorizaciones administrativas, no cumplir con las medidas de seguridad ni con la normativa sobre las condiciones de conservación y etiquetado de los productos.

Talleres de automóviles clandestinos

Asimismo, se revisaron dos talleres de reparación de automóviles, que ejercían esta actividad de manera "clandestina" y, por tanto, "sin garantías" para los clientes. Entre ambos, sumaron más de una docena de infracciones administrativas relacionadas con la vulneración del régimen medioambiental, por no acreditarse el cumplimiento de la gestión precisa de líquidos, aceites y neumáticos; carecer de extintores o estar este material caducado; no poseer hojas de reclamaciones; no haber practicado comunicaciones ambientales o no haber obtenido licencias, entre otras.

También en una chatarrería se detectaron media docena de infracciones, así como un establecimiento de kebabs, cuyo dueño, tras ser denunciado, decidió voluntariamente cerrar el establecimiento para subsanar las anomalías detectadas, que podían haber dado lugar a su clausura y cierre definitivo por cuestiones sanitarias.

En el curso, dirigido por el superintendente-jefe y el inspector jefe de la Unidad de Seguridad, Intervención y Cometidos Especiales (Usice) y tutorizada por agentes del Servicio de Información Local y Cometidos Especiales (Silyce), se han formado más de dos decenas de policías locales.

"La colaboración entre la Aspex y el Ayuntamiento de Badajoz ha sido fundamental para llevar a cabo esta intervención, que no solo protege los derechos de propiedad industrial, sino que también garantiza la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos", ha valorado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha destacado que "la detección y retirada de estos productos del mercado es crucial para evitar posibles daños a los consumidores y para mantener la integridad de nuestras empresas y marcas", según informa la Junta de Extremadura.