¿Tiene tradición familiar? ¿Cómo decidió entrar en el cuerpo de Policía Local?

La verdad es que no tengo tradición ni ningún familiar que se dedique a esta profesión. Desde pequeño siempre he tenido mucho interés por la seguridad y por la policía. Ese interés se fue incrementando con el tiempo, hasta que terminé el grado universitario en Educación Primaria y quise conocer cómo era la oposición de Policía Local. Hablar con un compañero, que es mi vecino y justo había aprobado esta oposición, hizo que me decidiera.

¿Cómo es la formación de un Policía Local?

Cuando tomé la decisión de opositar me informé del procedimiento. Me contaron que consistía en diferentes pruebas: una física, una teórica y un tipo test. Para después hacer un supuesto práctico. Una vez finalizado, pasas a hacer un examen psicotécnico y un reconocimiento médico. Yo estuve en una academia y en mi caso, con esfuerzo, tardé un año en aprobar.

¿Tuvo claro que Badajoz sería su destino?

Siempre te mueven más las ciudades grandes porque suele ser donde más trabajo hay. Buscas un sitio donde desarrollarte. Reconozco que Badajoz es la ciudad referente de Extremadura en cuanto a población y a Policía Local, especialmente con respecto a los medios de los que dispone y en recursos humanos.

¿Cómo está la seguridad en Badajoz? ¿Es una ciudad tranquila?

No deja de ser una ciudad grande, ello conlleva problemas como incidencias de seguridad. Tampoco es alarmante por ello, ya que generalmente es un nivel de seguridad bueno. Badajoz podríamos considerarla una ciudad tranquila, sí.

¿En Badajoz se conduce bien?

Bueno... El hecho de ser un municipio grande complica la circulación y conlleva un mayor número de infracciones.

¿Cuál es la infracción que más se suele llevar a cabo?

Hay muchas, la que destaca especialmente, la más común, es el uso del teléfono móvil. Se usa muchísimo durante la conducción. Incluso paradas, hay personas que lo usan en los semáforos en rojo, esto puede poner en peligro la seguridad vial.

¿Puede nombrarme alguna infracción más?

Todo lo que conlleva la circulación: lo relacionado con semáforos o los estacionamientos indebidos en vados, dobles filas, cargas y descargas. Al haber tanto tránsito esto es muy común.

¿En qué zonas predominan las infracciones?

Los estacionamientos indebidos en las vías principales y comerciales. Suele ser donde más se cometen.

¿Cuál cree que es la visión de los ciudadanos sobre la Policía Local?

Yo creo que la visión es buena. Al final la Policía Local hace una labor fundamental en la ciudad. Hay incidencias de tráfico a diario o problemas vecinales que nos corresponde solucionar. Creo que cuando los ciudadanos te llaman para que acudas a los avisos y nosotros los resolvemos... la opinión que se genera es buena.

Actualmente, ¿considera que está valorada la figura del Policía Local?

Creo que ahora mismo sí. Se podría valorar más porque al fin y al cabo la ciudadanía, en gran parte, no conoce la labor que realiza la Policía Local. Nosotros resolvemos todos los problemas que se pueden producir en una ciudad. Cada vez se va dando más a conocer nuestras funciones y el trabajo que realizamos, que es esencial en Badajoz.

Actualmente, es Oficial de Policía Local en comisión. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar aquí?

Llevo dos meses en este puesto. Me ha costado llegar, pero implica seguir estudiando y seguir formándome.

¿Badajoz es su destino? ¿Cuál es su objetivo a largo plazo?

Sí, me gusta. Es una ciudad donde te puedes desarrollar como policía. Mi objetivo es el mismo que ahora; sentirme realizado en cuanto a mi trabajo y ser un buen Policía Local. También poder seguir alcanzando metas como algún ascenso.