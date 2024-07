El antiguo local de Ansorena y La Cubana ya tiene nuevos inquilinos, ¿quiénes son?

Un gran cartel ha aparecido en el escaparate del local de la avenida de Huelva que un día fue hogar de Ansorena y La Cubana. 'Elaborando un sueño', se puede leer en el mismo, con letras mayúsculas. Tras la cristalera se adivinan las obras para dar vida de nuevo a este mítico establecimiento.

Los nuevos inquilinos de este espacio de tradición pastelera son... ¡otros pasteleros!. «Estamos muy contentos, surgió la oportunidad y nos quedamos con el local», afirma Borja Meneses, el propietario de Revive, la empresa de pastelería y panadería artesana que aterrizará en Badajoz.

Varias personas mirando hacia el interior del local, esta mañana. / S. GARCIA

Esta empresa nació en Nogales en el año 1986 y a día de hoy está en manos del sobrino de sus creadores. «Sigue siendo una empresa familiar», dice, aunque da servicio a más de 30 localidades. En Badajoz ya tenían un punto de venta pero siempre han querido tener su propio establecimiento en la ciudad. «Esto tenía que ocurrir tarde o temprano. Nos ofrecieron el mejor sitio de Badajoz y decidimos cogerlo. Es que por esta puerta pasan muchísimas personas y nosotros necesitamos eso, paso de gente».

A pesar de que se dediquen a la misma actividad, el cambio en el local será importante. «Vamos a darle un cambio, a dejarlo bonito, a día de hoy la imagen es importante. Se va a reformar por completo porque nos lo hemos quedado totalmente vacío». También, aseguran, «nos viene bien que se asocie el local a esta actividad» aunque vienen dispuestos a ofrecer sus propios productos. «Hacemos pan de pueblo, del candeal de toda la vida, pero en los últimos años también panes especiales. En cuanto a pastelería, que todo es artesano, tenemos algunas especialidades propias como brazos de gitanos o una tarta de galleta con nata y cacao. También hacemos los dulces de toda la vida», dicen. Eso sí, no van a hacer bollos de leche aunque se los pidan, algo que se antoja inevitable al heredar la ubicación. «La Cubana sigue abierta, los bollos de leche no son nuestro producto sino el suyo, no queremos copiar a nadie».

El modelo de negocio es sencillo: «entrar, comprar y salir. No tendremos mesas para tomar algo en el local, pero queremos vender café para llevar».

La idea es que la avenida de Huelva vuelva a oler a dulce tras el verano, coincidiendo con el curso escolar. «Probablemente la segunda quincena de septiembre o la primera de octubre», dice Meneses. La vuelta de una pastelería al barrio, miel sobre hojuelas para el pequeño comercio de la zona.