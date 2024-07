Las dos caras de la Feria de San Juan en Badajoz: récord de público en el ferial y una Feria de Día que agoniza

La Feria de San Juan de Badajoz acaba con una masiva afluencia al ferial y una Feria de Día del Casco Antiguo que agoniza. A falta de datos definitivos, se prevé que el recinto de Caya haya superado durante estos diez días el número de visitantes de la pasada edición, mientras el ambiente festivo en el centro de la ciudad ha brillado por su ausencia. Salvo contadas excepciones, para la mayoría de los establecimientos de esta última zona las fiestas han pasado sin pena ni gloria y son varios los que están pensando en cerrar por vacaciones durante estos días el próximo año.

Por el contrario, el ferial está en auge y no solo se ha abarrotado los dos fines de semana -el último viernes la afluencia fue menor por la lluvia-, sino que ha aumentado el público los días de diario. De martes a jueves, las casetas han estado llenas al mediodía y por las noches.

«El balance es muy satisfactorio: ha sido una feria con mucha participación, para todos los públicos y sin apenas incidentes, pese a la gran afluencia». Es la valoración que hace el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, que se estrenaba este año con San Juan.

El concejal no comparte que como sostienen muchos hosteleros del centro y pacenses, y también el grupo municipal socialista, el ayuntamiento sea el responsable del fiasco de la Feria del Día del Casco Antiguo. «Hace muchos años que no existe como tal y el ayuntamiento no hizo nada cuando comenzó, fueron los hosteleros», recordó.

En este sentido, señaló que, aunque Badajoz tiene público para ambas ferias, los pacenses han «superado la barrera» que les costaba desplazarse hasta el recinto ferial, que ha mejorado considerablemente en los últimos años, y acuden «en masa porque se le ofrece algo diferente a lo de siempre». No obstante, insistió en que ha habido locales del Casco Antiguo a los que esta feria les ha ido «muy bien».

Críticas del PSOE

El grupo municipal socialista, a través de un comunicado, también hizo su propio balance de la Feria de San Juan. La concejala Concha Baños, además de culpar al PP de «cargarse» la Feria de Día, le reprochó que se preocupe más de «inflar» las cifras de asistencia al recinto de Caya, que de mejorar los servicios de limpieza, de transporte público y poner soluciones a los atascos en la avenida de Elvas.

Asimismo, el PSOE se quejó de que el incremento del precio de alquiler de las parcelas para instalar las atracciones es lo que ha provocado que sean más caros los billetes esta feria, que calificó «de trámite, sin novedades ni innovación de ningún tipo».

Sin embargo, Casablanca cree que las críticas de los socialistas están poco argumentadas. El concejal defendió que el equipo de gobierno «no se inventa» los datos de afluencia, sino que es la Policía Local la hace las estimaciones, que este año serán más aproximadas que nunca porque se ha registrado a través de los radares pedagógicos el volumen de vehículos que han accedido al ferial.

Los mismos precios que en otras ferias

Además, negó que se haya subido la tarifa de alquiler de las parcelas a los feriantes, que es el mismo desde hace años, y que los precios de las atracciones son los mismos que se cobran en el resto de ferias de las grandes ciudades de la región.

Una niña disfruta en una de las atracciones. / CELIA ROJAS

El concejal también rebatió que haya habido grandes atascos, salvo en momentos puntuales, como antes de los conciertos y tras los fuegos artificiales. De hecho, según dijo, otros años la Policía Local ha llegado a estar hasta 7 y 8 horas regulando el tráfico y en esta edición, el máximo han sido dos horas y medias.

Casablanca destacó que se han colocado más urinarios y se han limpiado con más frecuencia, una asignatura que estaba pendiente, y aseguró que ha tomado "buena nota" sobre las mejoras necesarias para la feria de 2025, entre ellas las relativas a la ubicación de los baños y la accesibilidad.