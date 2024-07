Intervención ve "desproporcionada" la subida salarial de la Policía Local de Badajoz

Los informes del servicio municipal de Intervención respeto a las subidas salariales que el Ayuntamiento de Badajoz va a aplicar a la Policía Local y a los bomberos, a los que ha tenido acceso este diario, son negativos. Así de claros y así se llevarán al pleno extraordinario que celebra este jueves la corporación municipal para aprobar el presupuesto de 2024, que incluye un incremento en el sueldo para la mitad de la plantilla (Administración General, policías y bomberos) cifrado en 2 millones de euros, de los que más de 1,1 millones son para los policías. La propia Intervención recalca en su informe que es «desproporcionada» con respeto a la mejora para otros colectivos municipales por realizar jornadas adicionales.

El incremento salarial para la Policía Local se basa en la creación de un nuevo concepto llamado ATE (Atención de Eventos) con el que se abonan servicios extraordinarios de manera voluntaria y anual. Intervención no cuestiona la legalidad de este nuevo concepto, pero no cree justificada ni motivada su cuantía, que no guarda relación con complementos similares, análisis con el que coincide con el jefe de Recursos Humanos, quien señala que «esto es así porque las cantidades son producto de un acuerdo con representantes sindicales y no de una valoración objetiva». Se refiere al alcanzado con Aspolobba (sindicato mayoritario en la Policía Local y bomberos) y CSIF.

Según Intervención, la retribución del concepto ATE por importe de 3.920 euros en 2024 por realizar menos jornadas que las previstas en 2025 «no estaría justificada en ningún caso, no resulta procedente, es contraria al principio de eficiencia en el gasto público y contraria, por tanto, al ordenamiento jurídico, constituyendo una evidente arbitrariedad». Hay que tener en cuenta que la creación del ATE lleva aparejada en el ejercicio 2025 la supresión de otro concepto de la Policía Local, que es de cinco jornadas al año, que se aprobó en 2002.

El acuerdo incluye además que para los grupos operativos se añaden días de descanso adicional (dos en 2024 y tres a partir de 2025), lo que para Intervención constituye «una evidente irregularidad» por considerarlo una compensación doble.

Tampoco está de acuerdo con el carácter voluntario de este complemento ATE, pues haría depender de nuevo la cobertura policial de actividades a organizar de la disponibilidad de efectivos existentes, una circunstancia que precisamente dio lugar al conflicto que este acuerdo pretende zanjar. Intervención no comparte además que se aplique este concepto ATE a los puestos de segunda actividad, para los que cree necesario llevar a cabo una catalogación.

Por último, no considera motivada la armonización del complemento de peligrosidad a todas las categorías policiales existentes en el ayuntamiento. Con base en todo esto, la interventora recomienda realizar una valoración objetiva y fundamentada del incremento retributivo de todos y cada uno de los puestos de trabajo afectados, que guarde proporción además con el resto de trabajadores del ayuntamiento, «con la finalidad de conseguir una cierta equidad y justicia retributiva, y evitando en la medida de lo posible distorsiones y agravios injustificados, como los que actualmente existen». También propone analizar cómo afectaría el incremento de la plantilla proyectado a medio plazo, puesto que lo que se pretende con este nuevo concepto es retribuir jornadas adicionales de carácter voluntario y podría resultar injustificado cuando alcance la dimensión adecuada.

Menos jornadas de bomberos

Por su parte, el incremento salarial para los bomberos se basa en la creación del complemento llamado ‘24x365 bomberos’ para dar cobertura a los domingos y festivos. Su aplicación supone una subida anual de 5.448 euros entre 2024 y 2025, que se traduce en un coste presupuestario de 345.414 euros este año y 272.582 para el siguiente. También el informe de Intervención es negativo, porque no ve motivadas las referencias tenidas en cuenta para determinar la cuantía de la subida.

Expresamente señala que los importes que alcanzan los complementos específicos en las distintas categorías que se ven afectadas no guardan proporción con la estructura administrativa que existe en el ayuntamiento. «No parece lógico que en el año 2025 un sargento del cuerpo de bomberos (C1) perciba un concepto de complemento específico que dobla el de un jefe de servicio (A1)», llega a afirmar. Y concluye que la medida supone «una reestructuración de las jornadas existentes de tal forma que los bomberos trabajan mayor número de días en domingos y festivos, a cambio de una retribución mayor (como es lógico), pero no se incrementa el número de jornadas disponibles, es más, disminuyen en cómputo anual» lo que, según la interventora, podría provocar un problema funcional y un aumento de las denominadas sustituciones, que han ido creciendo exponencialmente en los últimos años.

En cuanto al incremento salarial para los trabajadores de la Administración General a través del complemento específico denominado ‘Refuerzo de tarde’, la interventora constata que el expediente se ajusta , a su juicio, a la normativa legal exigible. Esta subida supone 456.960 euros en 2024 y 1,2 millones en 2015, dado que el refuerzo de tarde se duplicará el próximo año.