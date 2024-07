El teatro López de Ayala amplía su programación a agosto con 'Noches de terraza'

La terraza del teatro López de Ayala no cierra por vacaciones. Aunque habitualmente este privilegiado espacio solo acoge durante el mes de agosto las sesiones de cine al aire libre de Fundación CB, este año su directora, Paloma Morcillo, ha decidido que la programación propia se extienda durante todo el verano y del 25 de julio al 22 de agosto se podrá disfrutar de seis espectáculos musicales y uno de humor.

Este ciclo se ha presentado este lunes bajo el nombre de ‘Noches de terraza’. La música ‘gamberra’ de La Tabarra Quartet Band dará el pistoletazo de salida el 25 de julio. Promete en un show que hará «reír y bailar» a partes iguales, según ha dicho Luis Carlos Gámez, uno de sus integrantes, junto a Francis Lucas, Javier Javato y Medín Kilian.

El 26 de julio los encargados de armar el ‘guateque’ serán Los Míticos Play Boys, que trasladarán al público a la década de los 60 con sus canciones. «Somos los jóvenes valores de la región y esperamos un lleno como cada vez que actuamos en la terraza del López», ha bromeado Luis de la Cruz, uno de sus miembros.

‘Noches de Rocío. Tributo a Rocío Jurado’, con la voz de Sandra Bellido y la dirección y arreglos de Rubén Robles es el espectáculo programado para el 1 de agosto. «Un homenaje a la más grande hecho con el máximo respeto», ha asegurado su productor, Javier Pardo.

La música cubana inundará la terraza con ‘Una noche en La Habana’ el 2 de agosto de la mano de Bernáldez Latin Jazz Orchestra, y el jazz de Chet Baker, conocido como el poeta del jazz, amenizará la velada el 8 de agosto gracias al cuarteto Blue Baker, transportará a los espectadores a «un club de jazz de los años 60».

El 9 de agosto será el grupo Let it Be el que ofrezca el mejor repertorio de The Beatles , mientras que el humorista Juan y Punto cerrará la programación el 22 de agosto con ‘El hombre que mató a Juan y Punto’. Su alter ego, Juan Seller, ya avisa de que el que no tenga sentido del humor, mejor que no vaya.

Las entradas para todos los espectáculos, que comenzarán a las 22.00 horas, ya están a la venta. A partir del 1 de agosto, que cierra la taquilla física, solo se podrán adquirir a través de la página web. El precio es de 10 euros, salvo para el tributo a Rocío Jurado (15 euros) y ‘Una noche en La habana’ (14 euros). «Hemos querido que las entradas sean asequibles para que todo el mundo pueda venir», apuntó la directora del López de Ayala.

El aforo de la terraza es de 450 personas.