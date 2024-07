Badajoz tendrá un servicio de autobús urbano al aeropuerto desde mañana

Hasta ahora los viajeros que volaban o regresaban en avión a Badajoz sólo tenían a su disposición un único transporte público: el taxi, que cobra 20 euros de servicio mínimo. A partir de mañana miércoles, 3 de julio, funcionará una línea de autobús urbano.

El enlace con el aeropuerto se realizará con la actual línea 12, que ahora pasa muy cerca de las instalaciones. De hecho, supondrá alargar el recorrido unos 600 metros para entrar y otros 600 para salir. Esta línea une Valdepasillas con Golf Guadiana, Villafranco y Balboa, de manera que permitirá a los vecinos de estas barriadas y pedanías llegar de manera directa al aeropuerto, además de Cerro del Viento, avenida Damián Téllez (cerca de la estación de autobuses), Altozano Fernando Calzadilla, Pardaleras, San Roque y Cerro Gordo.

José Luis González con la ruta de la línea 12. / A. M. R.

No todas las frecuencias de la línea 12 van a entrar en el aeropuerto. El ayuntamiento y la empresa concesionaria, Tubasa, han cuadrado los horarios con los de llegada y salida de los vuelos durante estos meses de verano, intentando cubrirlos todos. Para ello, el autobús llegará al aeropuerto 6 veces al día de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 8.20 horas; 9.20 horas, 15.20 horas, 16.20, 18.20 y 19.20 horas. A partir de septiembre, estos horarios se adaptarán a la nueva programación aérea y se anunciará previamente.

El nuevo servicio de autobús urbano al aeropuerto (el único de Extremadura) lo acaba de anunciar el concejal de Transportes, José Luis González, quien ha defendido que "era una deuda pendiente de este ayuntamiento, recogida en nuestro programa electoral y es el momento de ofrecer este servicio complementario a los taxis y el vehículo privado".

¿Por qué ahora?

González ha defendido que el verano es la mejor temporada para comenzar este servicio por varias razones. Por un lado, en estos meses se reduce el tráfico y de este modo la línea de autobús 12 va "más desahogada" y puede asumir el incremento de tiempo que conlleva entrar y salir del aeropuerto. Además, en estas fechas comienzan los vuelos de verano a las islas, con carácter más vacacional, lo que supone que la demanda de pasajeros se incrementa respecto a la actividad del resto del año.

González ha destacado el crecimiento de la actividad del aeropuerto de Badajoz. "Desde el ayuntamiento no podíamos esperar más para dotarlo de un transporte urbano con la ciudad, algo que era ilógico que no existiera, como nadie vería normal que no hubiese transporte urbano a la estación de tren o de autobuses".

En el exterior de las instalaciones del aeropuerto ya se ha instalado la señal que indica la parada del autobús urbano, cubierta por la visera de la fachada.

Además, el concejal ha anunciado otras modificaciones que se van a llevar a cabo este verano, los meses de julio y agosto, en 10 de las 21 líneas de autobús urbanos de Badajoz, para adaptarlas a la demanda, que se reduce en esta época, así como satisfacer