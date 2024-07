La nueva parada del autobús urbano en el Aeropuerto de Badajoz se estrena sin pasajeros

Con puntualidad han llegado y han salido este miércoles por la mañana los primeros autobuses urbanos que conectan Badajoz con su aeropuerto. El ayuntamiento anunció ayer la puesta en marcha de este servicio, reclamado desde hace años, pues el de Badajoz era uno de los pocos aeropuertos que carecían de este transporte público, lo que obligaba a los pasajeros a trasladarse en vehículo particular o en taxi. Sin embargo, posiblemente por desconocimiento, la nueva parada se ha estrenado sin usuarios.

El autobús urbano del Aeropuerto de Badajoz no es una línea nueva, sino una extensión de la 12 que enlaza el barrio de Valdepasillas con la pedanía de Balboa. Se ha añadido una parada a una ruta ya existente. El recorrido se desvía apenas 600 metros a la ida y otros 600 a la vuelta. En los últimos meses, la carretera está en obras, pero no afecta al tramo más próximo al aeropuerto, que ya está terminado. Sí repercute en que los vehículos que cubren esta línea no pueden ser eléctricos.

El primer autobús urbano ha llegado al aeropuerto a las 8.20 horas: con el conductor, el concejal de Transportes, José Luis González, y el responsable de prensa del ayuntamiento. El vehículo ha salido vacío de vuelta. El siguiente ha llegado a las 9.23 horas, con solo tres minutos de retraso. Ha viajado de vuelta de nuevo sin pasajeros de los que han llegado en el primer vuelo de Madrid.

"Me parece una buena idea, es fundamental para una ciudad"

Belén ha sido una de estas pasajeras. Salió de Madrid a las 7.20 y ha llegado a las 8.50 horas al Aeropuerto de Badajoz. Desconocía que este miércoles entraba en servicio el autobús urbano desde estas instalaciones. De todas formas, Belén ya tenía contratado un coche de alquiler "porque no voy a Badajoz, voy a Fregenal y a Olivenza por trabajo". Belén coge una vez al mes el vuelo entre Madrid y Badajoz y suele decidirse por coche de alquiler. Para ella el autobús no es una alternativa. Aun así "me parece una buena idea". Esta mujer es una viajera habitual en aeropuertos y confirma que lo normal es que todos cuenten con servicio de autobús urbano. "Me parece fundamental para la ciudad".

En la cafetería desayunaba Alberto Otamendi , que acababa de llegar en el primer vuelo procedente de Madrid. Tampoco sabía que se estrenaba el servicio de autobús urbano. Al saber que nadie lo ha utilizado, confía en que el motivo "sea por desinformación, vamos a pensar que sea eso". Estaba con una compañera que se ha acercado a buscarlo para trasladarlo en vehículo particular a Badajoz. Viaje resuelto. Alberto vive en Pamplona y ha viajado pocas veces a Badajoz en avión, aunque sí utiliza este medio de transporte habitualmente para otros destinos. Ahora ha estado por motivos de trabajo.

Regresa mañana por la tarde a Madrid. De haber sabido que empezaba el servicio de autobús urbano "hubieses sido una opción" para acercarse a Badajoz, "si no tuviese a mi compañera". Como usuario conoce"muchos" otros aeropuertos con otros servicios. También alguno que no lo tiene. Pone el ejemplo de Pamplona, cuyo aeropuerto tenía autobús urbano "pero desapareció". En cuanto al servicio que empieza en Badajoz, comenta que "habría que ver un poco la distancia y la frecuencia". Entre Badajoz y el aeropuerto hay 20 kilómetros. Funcionarán seis autobuses diarios de lunes a viernes. "Podría ser una opción, no lo sé, en Pamplona no funcionó, tal vez por la frecuencia o tal vez que la parada no coincide con tu lugar de destino, en el núcleo urbano o en zonas periféricas, vas con un bulto o dos, y si tienes que coger dos transportes quizá no es lo más flexible o no se adapta a tu horario, igual prefieres un taxi o tu vehículo". Tiene sus dudas de que en Badajoz pueda funcionar. "Es tentativo y retador", concluye.

Las tres vecinas de Balboa. / A. M. R.

Tanto en la ida como en la vuelta, al autobús del aeropuerto se han ido subiendo sus usuarios habituales. Al regreso, en Balboa han entrado tres amigas, que lo utilizan a menudo. Están jubiladas y suelen acercarse cada mañana a Badajoz a desayunar. Los fines de semana no hay autobús (de lo que se quejan). Sí funciona el servicio 'a demanda', pero aún no saben usarlo. Los domingos van caminando a la cafetería del aeropuerto a desayunar. Apenas un kilómetro. María Montanet es una de estas vecinas. Suele coger este autobús "para ir a Badajoz, siempre", porque sus hijas viven aquí. Hoy se ha enterado de que esta línea se acercará al aeropuerto y se muestra muy conforme. "Me parece estupendamente porque yo ya estaba diciendo desde hace mucho tiempo que cómo no ponían autobús al aeropuerto, está muy bien". No le importa que le suponga un retraso. "Van a ser 5 o 10 minutos más, que es lo que puede tardar". María pregunta si hoy se han subido pasajeros. Al saber que ha viajado vacío, no se extraña. "Mucha gente no se habrá ni enterado", razona.

Sus amigas Carmen García y Emilia Rodríguez también cogen habitualmente la línea 12. "Fijo, dos veces a la semana". Lo usan "para ir a desayunar, a lo mejor", comenta Carmen. "Nos vamos a comer unos churritos que hay muy buenos, en la Ronda Norte, los gorditos", añade Emilia. No les importa el tiempo que tarde. "A nosotras nos da igual, no nos espera nadie, por desgracia". Como a su amiga, les parece "muy bien" que su autobús ahora enlace con el aeropuerto. Aprovechan para reclamar que debería funcionar también los sábados. "Aunque el aeropuerto está cerrado, pero mucha gente que trabaja quiere ir a Badajoz a hacer compras y cosas".

El concejal de Transportes, en la parada del aeropuerto. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

En el estreno del nuevo servicio del autobús urbano, el concejal de Transportes ha sido el primero en subir tanto a la ida a las 8.20 como a la vuelta a las 9.20 horas. Que no se hayan subido ningún viajero no le preocupa. "Es el primer día y primero la gente tiene que conocer el servicio, saber que existe y tendrá su tiempo de rodaje, para que poco a poco se vaya conociendo y usando". De momento desde Badajoz solo existen vuelos con Madrid y Barcelona. José Luis González recuerda que en verano comenzarán los vuelos a las islas "que son vacacionales" y "a lo mejor la gente, con la publicidad que se le dé y con la información que exista, decida utilizar el autobús urbano para venir al aeropuerto".

Aunque no tenga muchos usuarios, el concejal apunta que "lo bueno de esta línea" es que no supone un incremento de costes ni de tiempo, pues ya funcionaba hasta la pedanía de Balboa. "Que no tenga una gran demanda no es un problema, porque al final el autobús va a seguir pasando por aquí sí o sí porque tiene que venir a Balboa. Nuestra intención es que esto continúe". González recalca que, independientemente de su uso, "el servicio público no tiene que ser rentable". Eso sí, reconoce que no tendría sentido una ruta exclusiva al aeropuerto "porque la demanda no existe". Si en un futuro hubiese, se podría plantear. "Esperemos que poco a poco se vaya usando cada vez más".