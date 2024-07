El PSOE de Badajoz acusa al PP de "faltar al respeto" a la Intervención municipal

«Perplejos» dicen estar en el grupo socialista ante la reacción mostrada por el equipo de gobierno por los informes negativos de la Intervención municipal sobre la subida salarial a la Policía Local y a los bomberos de Badajoz. Según el concejal del PSOE Alejandro Mendoza, que el responsable de Economía y Hacienda, Javier Gijón haya calificado como «opiniones» las conclusiones de estos informes son «una falta de respeto y una temeridad». Mendoza ha querido este miércoles trasladar su respeto y apoyo a la Intervención y de la Secretaría General. «Quien diga que el de Intervención no cuestiona la legalidad y que el del secretario general los avala, miente descaradamente», recalca.

Intervención, en concreto, habla de una subida salarial «desproporcionada» de la Policía Local y bomberos y de desigualdad con el resto de trabajadores. Pero los socialistas evitan entrar en esta cuestión. «No vamos a valorar si la subida es desproporcionada o no, el informe de Intervención así lo califica, pero sobre todo se exige una justificación».

El concejal ha comparecido en rueda de prensa para explicar la postura de su grupo sobre los últimos acuerdos de Recursos Humanos que se llevan mañana jueves al pleno extraordinario, que aprobará los presupuestos de 2024.

Sobre la modificación del complemento específico, el grupo socialista no comparte «la voluntariedad» en esta organización de los servicios públicos, menos aún si son esenciales. Les preocupa que los informes de Intervención manifiesten «el incumplimiento de la legalidad». Por lo que les «inquieta» que hoy se someta el acuerdo al pleno a pesar de las advertencias de la interventora, lo que «obliga a los miembros corporativos a asumir elevadas responsabilidades., que desde el grupo socialista no estamos dispuestos a asumir».

Mendoza hace hincapié en el «absoluto respeto» que el PSOE ha mantenido con las negociaciones del equipo de gobierno con los sindicatos, motivo por el cual ha permanecido como «un espectador silencioso». Papel que han desempeñado, «no porque no quisiésemos ayudar, sino porque no se nos ha permitido». Recordó además que en junio de 2022 hubo un acuerdo con los representantes de la Policía Local, que el PP rompió. Este nuevo acuerdo con los sindicatos es, según el PSOE «decepcionante» y demuestra la «incapacidad» del equipo de gobierno, pues no hay acuerdo para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y los de incremento salarial de la Administración General, policías y bomberos, solo son con CSIF y Aspolobba. Según Mendoza, están «vendiendo humo». El PSOE cree «bienvenida» la modificación de la RPT, pero no la comparte en todos sus términos y se abstendrá.

En cuanto a los presupuestos, el grupo socialista votará en contra. Mendoza reitera la «sorpresa, decepción e indignación» del PSOE por la «peculiar» presentación que realizó Gijón, con sus «aires de grandeza, éxito y satisfacción por el trabajo bien hecho», a pesar de que el ayuntamiento vuelve a ser referente por no presentar sus cuentas en tiempo y forma, por las «vaguedades» de su contenido y los «ataques» a la oposición».