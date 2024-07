El PP de Badajoz se queda solo en el presupuesto que recoge el alza salarial a los policías.

El PP intentó un acercamiento a Vox y rascarle el voto a favor, pero finalmente los otros escenificaron que hay que mantener las distancias, por si acaso. Con el PSOE lo tenían claro, las discrepancias son más que evidentes y hubo ataques directos. De este modo, en el ayuntamiento de Badajoz los populares ya han sacado adelante sus presupuestos para este 2024, pero solo con sus votos. Fue en un pleno extraordinario celebrado este jueves. Vox optó por la abstención y el PSOE por el ‘no’.

Los primeros argumentaron que no querían darle un «cheque en blanco» al equipo de gobierno. «No nos necesitan, tienen mayoría absoluta», dijo el portavoz municipal de Vox, Marcelo Amarilla. Desde la bancada socialista, la concejala Sandra Caballero lamentó que los populares presentaban unas cuentas «simplistas» y los acusaron de pedirles propuestas «en diciembre, cuando el presupuesto ya estaba hecho». En cuanto a las inversiones, criticaron que estas dependerán de la venta de parcelas. «¿Y si no se venden? Votamos en contra por responsabilidad política», subrayó.

Desde el PP, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, les recriminaba a los socialistas que no habían aportado nada «porque no les había dado la gana». «Aquí está el trabajo de Vox, el que ustedes no han hecho», lanzaba Gijón enseñando unos papeles con las propuestas del otro grupo de la oposición.

Realmente las cuentas municipales llegan a mitad de año, por lo que lo aprobado será solo para seis meses. El portavoz de Vox lo subrayó: «Viendo la inercia del gobierno, estos serán también los presupuestos de 2025». Lo cierto es que se venían prorrogando desde 2022.

De este modo, el ayuntamiento dispondrá de 137,6 millones (139, 2 si se incluyen las transferencias a los organismos autónomos), un aumento del 17,5% con respecto al ejercicio anterior.

Dos votaciones

En el pleno de este jueves hubo dos votaciones: una para las cuentas y otra para los cambios en la plantilla municipal, que incluía el alza salarial de los trabajadores. En esta última tanto el PSOE como Vox se abstuvieron. Pero ha sido este punto el más polémico de todos.

Si bien el concejal de Economía defendía que el conflicto con la Policía Local y los bomberos del Ayuntamiento se había «resuelto» con esta subida de sueldo incluida en el presupuesto, habría que recordar que los informes de Intervención ven «desproporcionado» este incremento, especialmente en relación a la Policía Local y la retribución extra que recibirán por servicios extraordinarios. El nuevo concepto se llama ATE (Atención de Eventos).

También hay discrepancias en cuanto al carácter voluntario de este complemento. En este caso, el PSOE apuntó: «Si se trata de servicios públicos esenciales, ¿cómo se garantizan si son voluntarios?», expresó el concejal Alejandro Mendoza.

El alza salarial también llegará al personal de Administración general. El ayuntamiento ha logrado llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector: CSIF y Aspolobba (el que más representa a Policía Local y bomberos).

No ha habido sintonía con los demás: USO, CCOO y UGT, que se levantaron de la mesa de negociación.

Ante este contexto, Gijón resumió: «Este es el presupuesto de la dignificación del empleado público».