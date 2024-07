La querella de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez no cita expresamente a Gallardo

La querella criminal interpuesta por Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz no cita expresamente al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ya aseguró ante los medios que no tenía nada que ocultar y que el propósito de Manos Limpias no era otro que "quebrar" su imagen. A diferencia de la denuncia previa, presentada por el pseudosindicado el 27 de mayo, que inclucía a David Sánchez Pérez- Castejón, Miguel Ángel Gallardo y el jefe de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro José Cardenal, la querella criminal posterior presentada el 10 de junio es contra David Sánchez Pérez-Castejón y "sus superiores jerárquicos" "una vez se determine quiénes son los mismos". También señala que todo ello "sin perjuicio de que la acusación pueda dirigirse posteriormente además contra otras personas". El querellante encomienda al juez que determine quiénes son los responsables de los posibles delitos cometidos por David Sánchez Pérez-Castejón que "a sabiendas de la inexistencia de prestación de servicios hayan permitido que el señor Sanchez recibiese sus emolumentos".

La querella pide, como diligencias a prácticar, el interrogatorio de David Sánchez Pérez-Castejón así como la citación en calidad de testigo de Miguel Ángel Gallardo (salvo que la titular del juzgado considere que debe ser citado como investigado para garantizar sus derechos).

La querella del pseudosindicato contra el hermano de Pedro Sánchez se basa en "noticias" publicadas por varios digitales.

"No hay que estudiar periodismo para saber que esto es una clara estrategia de la ultraderecha que coincide con el primer año del peor gobierno que ha tenido Extremadura, en el que no se ha hecho absolutamente nada. Debe haber un miedo terrible a la alternativa que se está creando en Extremadura desde el PSOE", declaraba el político extremeño cuando se dio a conocer la noticia.