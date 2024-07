La UNED quiere mantener su aula en Badajoz y pide una reunión al alcalde

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) quiere mantener su presencia en Badajoz donde, desde 2007, funciona un aula dependiente del Centro Asociado de Mérida en la plaza Alta.

Así de claro lo ha manifestado este lunes en declaraciones a este diario, la directora del Centro Asociado de la UNED en Mérida, Marta Gómez Blanco, tras la reunión en la capital autonómica de la Junta Rectora, donde se abordó la situación del aula de Badajoz que ocupa, desde su origen, un edificio municipal en la plaza Alta cedido de manera gratuita por el ayuntamiento. Ha sido el propio ayuntamiento el que el pasado 12 de junio dio por finalizado el convenio de cesión (lo denunció el PSOE) y así se lo comunicó a la dirección del centro. Según ha venido explicando el ayuntamiento, debe declarar su caducidad por los plazos, pues es lo que marca la ley. Si bien, el equipo de gobierno se mantiene abierto a trabajar en un nuevo convenio.

Eso es precisamente lo que quieren en la UNED: hablar y entenderse. Según explica la directora, en la reunión de hoy se ha abordado este asunto para, precisamente, solicitar una reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en la que tratar este tema, sin que de momento se haya adoptado ninguna medida ni dispongan de más información sobre el futuro del aula. De hecho, la Junta Rectora se convocó para abordar los presupuestos y al hilo del orden del día trató el asunto del aula de Badajoz, «pero no se ha determinado nada, únicamente que hemos solicitado con urgencia la reunión con el alcalde y nosotros estamos a la espera de cualquier noticia».

Estudio de necesidades

En el ayuntamiento siguen mostrándose abiertos a «sentarse» para establecer un nuevo convenio. En esta reunión (que podrían ser varias), la UNED tendrá que plantear sus necesidades, concretar si el funcionamiento del aula requiere el edificio completo o solo parcial, cuántas clases se imparten de manera presencial y cuántas tutorías, en qué horarios, cuántos alumnos y trabajadores y, a partir de ahí, estudiar entre ambas partes qué espacio real requiere para cumplir su cometido

En cualquier caso, Marta Gómez niega rotundamente que entre los planes de esta universidad esté abandonar de Badajoz y cerrar el aula de la plaza Alta. «La idea es mantenerse». Lo que el ayuntamiento les ha comunicado es que el convenio ha terminado, pero la directora no puede entrar en más detalles. Con el voto válido de la Junta Rectora ayer mismo por la mañana solicitó la entrevista. «La UNED no quiere irse de Badajoz, al contrario, quiere mantenerse allí, por supuesto». De momento, no se plantean ninguna alternativa si no pudieran contar con las instalaciones de la plaza Alta. «Una vez que se tenga la reunión con el alcalde se comunicará lo que proceda», se limita a señalar, porque no saben los extremos de la decisión del ayuntamiento. «Nuestro objetivo es mantenernos en Badajoz y confiamos en encontrar una solución para no desaparecer».

La UNED tiene 650 alumnos en la capital pacense, donde dispone de 30 tutores y dos administrativos con contrato indefinido. Marta Gómez sólo lleva tres años en la dirección y desconoce la evolución de los matriculados, pero sí afirma que «cada vez son más» y considera fundamental para esta progresión contar con un espacio físico, donde además de realizar los trámites, los alumnos asisten a clases presenciales. «Es importante llegar a cuantos más sitios, mejor y con la población que tiene Badajoz y la respuesta de los alumnos pacenses, nosotros queremos fomentar eso, no solo en Badajoz, sino en el resto de aulas universitarias que tenemos. Nuestro objetivo es mantenernos en Badajoz. Todo dependerá de la reunión con el alcalde», recalca.

El PSOE advierte de que debe comunicarse con un año de antelación

El Ayuntamiento de Badajoz comunicó a la UNED el pasado el 12 de junio que debía desalojar el edificio de la plaza Alta como plazo «improrrogable» el 31 de diciembre de 2024. Pero el convenio firmado en 2007 recoge, según advierte el grupo municipal socialista, que debe avisar, como mínimo, con doce meses de antelación. El PSOE explica que el 12 de junio la concejala de Patrimonio, Ana Casañas, en una carta dirigida a la dirección del Centro Asociado de la UNED en Mérida, le comunicaba «la voluntad de este ayuntamiento de dar por finalizada la vigencia del convenio de puesta en marcha en funcionamiento de un aula del Ayuntamiento de Badajoz dependiente del Centro Asociado de la UNED en Mérida, formalizado el día 15 de junio de 2007, toda vez que le es de aplicación lo establecido en el artículo 51.2.a) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público». Y fija «como plazo improrrogable para finalización del citado convenio el 31 de diciembre del año en curso».

Qué dice la ley

El PSOE apunta que el artículo 51 de la ley 40/2015 sobre extinción de convenios señala tres causas de resolución de un convenio: el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su prórroga; el acuerdo unánime de todos los firmantes o el incumplimiento y obligaciones de compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. Para el PSOE «no se cumplen ninguna de las causas de resolución que marca la ley y en las que se basa el argumento principal del consistorio.

El convenio del ayuntamiento y la UNED. / GRUPO SOCIALISTA

En las estipulaciones de dicho acuerdo, en la tercera, se puede leer: «El uso de los locales por la UNED será gratuito y con carácter indefinido. Dicha cesión gratuita de uso no podrá ser modificada ni revocada en ningún momento, ni siquiera a consecuencia de la denuncia del convenio por el ayuntamiento, mientras la Junta Rectora decida continuar, con cargo al presupuesto del centro asociado, las actividades docentes del Aula». En la estipulación 13ª se señala lo siguiente: «La denuncia del convenio podrá ser realizada por cualquiera de las partes, debiendo ser notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce meses de antelación. Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas partes seguirán obligadas a cumplir todos y cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho plazo». Y en la 14ª: «En tanto no se denuncie el convenio, toda disconformidad en la partida presupuestaria de gastos del aula supondrá la prórroga automática del último presupuesto aprobado».

Según las estipulaciones del propio convenio, el PSOE entiende que una vez notificada la denuncia (el 12 de junio), la UNED podría seguir en el edificio hasta esa misma fecha de 2025 y no al terminar este año, como pide el ayuntamiento. «Sería bueno -añaden los socialistas- saber por parte del equipo del PP si han abonado la subvención anticipada por los seis últimos meses de 2024 y con la que seguro y es lógico cuenta la UNED».

Por otra parte, al PSOE le llama la atención la rescisión unilateral del convenio sin una «escucha activa» con la universidad y «desentendiéndose de una posible solución al problema generado por el consistorio sobre unas nuevas instalaciones». Los socialistas creen que el equipo de gobierno del PP «ya tiene decidido el destino del edificio de la plaza Alta, pero se niega a decirlo, en una muestra más de falta de transparencia».