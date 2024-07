Absuelto el acusado de secuestrar durante varias horas a dos jóvenes en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha absuelto al hombre acusado de retener durante varias horas a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, y amenazarlos con un arma fingiendo ser agente de la Policía Nacional.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado 3 de julio y el tribunal ha dictado ahora una sentencia absolutoria al considerar que no existen pruebas suficientes para considerarlo autor de los dos delitos de detención ilegal que le imputaba la fiscalía, que solicitaba 8 años de cárcel para él.

En su fallo, que no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), los magistrados sostienen que no ha quedado acreditado que el acusado, en compañía de otras dos personas no identificadas, se acercara a bordo de un vehículo a los dos jóvenes la madrugada del 7 de septiembre de 2019, los abordara identificándose como policía y los obligara a introducirse en el coche, para después esposarlos y conducirlos a un descampado, donde les pidió que le entregaran lo que llevaban encima.

El tribunal solo da por probado que el procesado, representado en el juicio por el abogado Fernando Cumbres, fue detenido poco más de una hora después por la Policía Nacional junto al turismo en el que retuvieron a las víctimas, en cuyo maletero se hallaron una pistola de balines y una porra extensible.

El acusado negó cualquier vinculación con estos hechos durante el juicio, en el que los dos jóvenes, como ya informó este diario, no lo reconocieron como la persona que los retuvo contra su voluntad y amenazó. "Se parece, pero no es él", aseguraron en su declaración ante el tribunal.

Ambos lo habían señalado como el presunto autor de su secuestro a través de una fotografía que les mostraron en la comisaría, pero no hubo rueda de reconocimiento policial.

Los magistrados tildan de inverosímil" el relato de los dos testigos sobre lo ocurrido esa madrugada y sostienen que su testimonio en sala no ha despejado las dudas del tribunal sobre la motivación previa de los hechos ni tampoco la participación en los mismos del acusado, por lo que la presunción de inocencia que lo ampara permanece intacta.