Quejas por la reducción del autobús en Badajoz: «¿Y qué pasa con los que sí estamos aquí?»

«Los que tienen coche no lo notan pero, ¿y los que no? Dicen que en Badajoz hay menos gente en verano pero, ¿qué pasa con los que sí estamos? Me parece mal». A sus 82 años, Úrsula Redondo se monta de vez en cuando en el autobús urbano para desplazarse desde Llera, donde vive, hasta el centro de Badajoz. También lo usa para ir el médico. «Y aquí estamos esperando...», expresaba ayer en la parada situada justo en las traseras del edificio de Correos.

En el mismo lugar y también aguardando una llegada se encontraba Edilsa Perdomo, una cubana que lleva siete años trabajando en Badajoz: «Ya llevo un rato.... Es que lo que dice la aplicación del móvil no coincide después con los horarios», lamentaba.

Y también con cara de resignación por el tiempo ya pasado estaba Paquita Merino, que es usuaria frecuente de la línea 9 para ir al hospital Universitario a visitar a su hermana, que está ingresada. «Me lo contó una conductora, que ahora en el verano hay menos autobuses porque dicen que hay menos gente. Pero es que te pasas media mañana aquí a ver si llega».

Son solo tres ejemplos. Han sido numerosas las quejas que han llegado de los usuarios del autobús urbano por la decisión del Ayuntamiento de Badajoz de reducir la mitad de las líneas en los meses de verano con el argumento de que baja el nivel de pasajeros. El descontento se palpa en la calle y en las redes sociales, donde critican que este medida «castiga a los que no están de vacaciones».

Lo cierto es que desde el consistorio se ha decidido «optimizar los recursos sin que suponga una merma en el servicio». Así, algunas líneas han pasado de una frecuencia de 20 o 30 minutos a una hora (la 1 y la 2, respectivamente). Y otras, por ejemplo, se demoran ahora 10 minutos más de lo habitual, un tiempo que los usuarios notan.