Justicia estudia soluciones al deterioro del edificio de la Audiencia de Badajoz tras las quejas

Un técnico del Ministerio de Justicia ha visitado el edificio de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la avenida de Colón, para valorar el estado en el que se encuentra el techo del vestíbulo de la primera planta, después de que se hayan desprendido ya varias de sus placas de cristal, la última el pasado 2 de julio, cuando estuvo a punto de caer sobre una persona.

Tras este incidente, la Audiencia, como ya informó este diario, remitió un parte a la gerencia territorial de Justicia para informar de lo ocurrido y alertar del riesgo que supone para los trabajadores y las decenas de personas que cada día transitan por esta parte del inmueble, desde la que se accede a la sala de vistas.

La gerencia dio traslado de las deficiencias y de las quejas de los trabajadores al Ministerio de Justicia, que está «buscando soluciones» para reparar el techo y garantizar la seguridad, según explicaron en la Audiencia.

«La solución más sencilla sería cambiar las placas de cristal por otras de metacrilato, como ya se ha hecho con algunas de las que se han caído, porque sería menos peligroso si se desprenden, pero es el ministerio el que tiene que valorar la actuación y presupuestarla», apuntaron las mismas fuentes. «Renovarlo hay que renovarlo, se está en ello y confiamos en que no tarden mucho», añadieron.

De momento, a los funcionarios de la primera planta -que son los que más transitan por este vestíbulo- se les ha recomendado que pasen por la parte que tiene techo de escayola y no por la acristalada. No obstante, el ministerio no ha determinado que exista riesgo de que las placas se vengan abajo, motivo por el que no se ha tomado ninguna medida provisional para asegurar las placas.

Este edificio de la avenida de Colón se construyó en la década de los 70. Hasta hace solo unos meses albergaba la mayoría de los juzgados de Badajoz, pero, tras el traslado al nuevo palacio de justicia de la Ronda Norte, solo es sede de la Audiencia Provincial. Los trabajadores creen que hay falta de mantenimiento y temen que si no se pone remedio, el deterioro irá a más.

En este sentido, insisten en que es «fundamental» que se repare el patio interior de la segunda planta, que está justo encima del vestíbulo de la primera, pues el suelo es de bloques de vidrio y las juntas, con el calor, se dilatan y sueltan, desprendiéndose pequeños cascotes que caen sobre las placas del techo acristalado.

En estos momentos, en el edificio se están llevando a cabo otras pequeñas actuaciones, que se limitan a la pintura o al cambio de parte del mobiliario.