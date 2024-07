Veranos de campo y río en Badajoz

El mes de julio huele a mar, a sombrilla, a chiringuito de playa, paellas, sardinas asadas, crema solar, jarras heladas de cervezas, miradas coquetas, tinto de verano, también huele a botas de montaña, tienda de campaña, cámara de fotos, insectos fritos. A mí me sigue oliendo a trabajo diario, a ordenador agotado, a calor insoportable, a río. Aunque el río ya no huele a río. El río ya no huele a agua limpia corriendo hacía Portugal, ahora huele a verde, a nenúfares mexicanos o lo que sea eso, que dicen que lo ahoga. Qué paradoja. El río del que tanto nos advertían los mayores cuando éramos niños, «cuidado que el Guadiana es traicionero y tiene corrientes internas que arrastran el cuerpo hasta un pozo del que no se puede salir», todos los veranos había ahogados, ahora son las plantas las que ahogan al río. Unas plantas hermosas y traicioneras. El río se muere. El río está muerto entre flores como Ofelia en el cuadro de Millais. El río huele a peces muertos, a agua lenta, a dejadez e indiferencia. Aunque mirando desde los puentes, el reflejo del sol le vuelve a dar vida durante los minutos que dura esa una luz naranja melancólica del atardecer, que todos los días es igual y a la vez diferente, y que está fotografiada en casi todos los teléfonos móviles de los pacenses.

Cuando el Guadiana era el Guadiana y sus aguas corrían vivas y frescas entre sus orillas, mis amigos y yo pasábamos las vacaciones escolares de verano entre el río y el campo, el campo no como ocio si no como trabajo, aunque para nosotros era un divertimento, un cambio al pasar de estudiantes a trabajadores, era como ser mayores siendo casi niños. Cuando acababan las clases buscábamos trabajo en la recogida de fruta. Íbamos en bicicleta a parcelas próximas a la ciudad. Recuerdo un terreno que había por Gévora, unas hectáreas propiedad de Montesinos, un agricultor serio y cumplidor que luego su hijo Gabriel fue alcalde de Badajoz. Montesino padre era de espaldas anchas y brazos fuertes, era reservado y serio, llevaba un sombrero negro y una camisa de manga larga. A la hora de trabajar, trabajaba igual que nosotros. En ciertos momentos de mi vida me he acordado de aquel hombre que siempre me llamó la atención por su honestidad, su austeridad en las palabras, decía las justas, sin adornos, no decía ni una de más ni una de menos.

Río Guadiana a su paso por Badajoz. / DAM

Tenía un porte que nunca descomponía, ni cuando cogía un bache con el tractor, parecía un actor elegante de película del oeste. Nunca pude profundizar en él por sus silencios y seriedad, se limitaba hablar del trabajo, o quizás no perdía el tiempo hablando conmigo que era un imberbe curioso que empezaba a descubrir el mundo. Nunca hablé con él de algo que no fueran las peras, el campo o el tractor aunque sabía que le caía bien, también a su mujer que iba por allí de vez en cuando a echar una mano, y a su hijo Antonio, al que trataba igual que a nosotros, un trabajador más.

Otros años trabajamos en la finca de la Adelantada, la que está en la carretera de Olivenza después del Corazón de Jesús. En esa finca, mucho más grande, también cogíamos melocotones, eso era más duro porque el melocotón tenía una pelusilla que con el sol picaba todo el cuerpo. Entonces éramos jóvenes y no nos quejábamos del calor. Trabajábamos por la mañana, parábamos a mediodía para comer un bocadillo y volver al tajo a las cuatro de la tarde para empezar de nuevo protegidos por un sombrero de paja e hidratados con cántaros de agua de pozo. Entonces no se pensaba en los golpes de calor ni en adaptar horarios.

Trabajábamos mañana y tarde. Coincidimos con jornaleros, hombres que tenían el color marrón del campo dibujado en los pliegues de la cara, hombres que vivían de aquello y que seguían trabajando en invierno: en la poda, la siembra o quitando hierba. El mismo sobre con la misma cantidad que nos daban los sábados y que para nosotros era dinero destinado a matrículas, libros, ocio y ahorros para ellos era el capital del que disponían para vivir familias de varios miembros.

Las bicicletas

Después de la jornada laboral, cogíamos las bicicletas y nos íbamos a casa. Después de una ducha volvíamos a salir para agotar lo que quedaba de la tarde hasta que se hacía de noche jugando al fútbol. Algún día nos dimos el capricho de gastar parte de lo ganado en una terraza donde nos podíamos permitir una ración o por fin sentarnos en San Francisco y pedir un bocadillo de calamares que hasta entonces sólo conocíamos por el olor. Por entonces, aunque ya nos gustaban las chicas, todavía éramos más de jugar al fútbol que alternar, así que ahorramos el sueldo en una cartilla de la Caja Postal para cuando tocara hacer la mili. Yo, cuando cumplí 18 años, con el dinero ganado en el campo me saqué el carnet de conducir y compré mi primer coche, un 127 de cuarta o quinta mano.

Puente de la Universidad sobre el Guadiana en Badajoz. / DAM

En vacaciones, los días que no trabajábamos lo pasábamos en el río. Íbamos a la zona del embarcadero, que está más o menos donde ahora están los bares de moda. Aquello era un espacio de tierra con grandes árboles donde siempre nos juntábamos los suficientes para jugar un partido, gente de todas las edades y de todos los barrios. Algunas veces iban futbolistas reconocidos como Tony Tienza que ya jugaba en el Badajoz. Tienza tiene una puerta en el Nuevo Vivero con su nombre, también iban algunos que luego fueron futbolistas como Paco Alegre. Alegre destacaba desde joven, también tiene otra puerta en el Nuevo Vivero con su nombre y su fotografía. Paco era de mi pandilla, una pandilla grande de 8 o 9 donde algunos jugábamos en el Flecha Negra, siendo Paco el único que se dedicó al fútbol. Fichó por el Badajoz y le perdimos la pista, dejó de salir con nosotros. Sé que algún equipo de primera estuvo interesado en él pero al final no cuajó. Después de los partidos nos metíamos en el agua para refrescarnos, también cruzábamos a nado hasta la otra orilla conocida como la playa y que más o menos se encontraba a la altura de donde hoy está el bar El Muelle.

La zona del río donde nosotros íbamos se llamaba embarcadero porque había barcas. Un barquero cruzaba a la gente hasta la otra orilla. Las barcas también se alquilaban sobre todo por la tarde a parejas de novios que daban un paseo por el río a esa hora mágica de los atardeceres naranjas. Entonces el río estaba limpio y sus aguas, que parecían de plata, brillaban con distintas tonalidades a la luz del sol y de la luna. Parecía que en cualquier momento podía surgir de su interior Neptuno con su tridente y sus grandes barbas blancas para mostrar su orgullo por el Guadiana, un río de aguas limpias y claras. Ahora lo único que puede aparecer en la superficie son peces muertos atrapados entre frondosos nenúfares verdes. n