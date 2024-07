Enigma desvelado: el Ayuntamiento de Badajoz pretende que la Universidad Popular comparta sede con la UNED

Enigma desvelado. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado por qué quiere poner al día el convenio del ayuntamiento con la UNED, por el que ocupa un edificio municipal en la plaza Alta desde 2007. El ayuntamiento necesita saber cuáles son las necesidades reales del aula de la universidad a distancia para que la Universidad Popular (UPB) pueda compartir el edificio para sus talleres, ahora desperdigados en distintas ubicaciones. El inmueble de la plaza Alta tiene 2.500 metros cuadrados (útiles), repartidos en una planta baja y tres alturas. La próxima semana el alcalde mantendrá una reunión con los responsables del centro.

El ayuntamiento avisó al Centro Asociado de la UNED en Mérida, del que depende la extensión de Badajoz, el pasado 12 de junio, de que el convenio estaba caducado y tenía que abandonar las instalaciones antes del 31 de diciembre. Este lunes se reunió la Junta Rectora y de la convocatoria resultó la petición de una reunión con el alcalde. Gragera ha confirmado este jueves con rotundidad que la habrá. "De hecho llevamos intentando reunirnos con ellos muchos meses, intentando sentarnos con ellos, advirtiéndoles de la caducidad del convenio y de la intención del ayuntamiento de tener suscrito uno nuevo que pueda garantizar la presencia efectiva de la UNED en Badajoz y poniéndonos a su disposición para saber qué necesidades tenían". Según Gragera, el ayuntamiento requiere conocer si han cambiado las necesidades desde 2007 a 2024, si precisan la totalidad del edificio de la plaza Alta o si pueden acoplarse en un espacio diferente, menor. "Es la interlocución normal que deben tener dos instituciones para intentar poder prestar un buen servicio público".

"Desde diciembre llevamos intentando una reunión y no ha habido manera"

Apunta el alcalde que ya hubo una reunión el pasado 12 de junio. "Sorprende que se haya reunido la Junta Rectora para autorizar una reunión cuando ya de hecho la ha habido". Esta reunión se producirá la próxima semana, según ha confirmado Gragera. "Les escucharemos y valoraremos, pero la intención del ayuntamiento siempre ha estado en firmar un nuevo convenio para ajustarlo a la realidad del año 2024". Así, ha señalado que desde diciembre de 2023 están intentando propiciar esa reunión "y no ha habido manera y no ha habido forma". Por lo que "me alegro de que la UNED ahora sí ya quiera reunirse con el ayuntamiento".

Además de valorar las necesidades, el alcalde defiende que se garantizará a los estudiantes de Badajoz que el servicio y la extensión de la UNED sigan ofreciéndose en la ciudad. "Que es lo que queremos desde el principio".

"Que sea un edificio vivo"

A partir de ahí, deja claro que lo que quiere el ayuntamiento es dar al edificio que ahora ocupan "un uso constante y más recurrente". De manera que determinarán si es compatible con otros usos. La idea del ayuntamiento es ponerlo a disposición de la Universidad Popular de Badajoz para que allí y desde la plaza Alta se desarrollen muchos de los cursos que ofrece la UPB y "que no pueden crecer como consecuencia de la falta actual de espacio".

Lo cierto, señala el alcalde, es que "hemos detectado que el edificio pudiera estar con un mayor uso del que actualmente se le da y tener la capacidad de atraer a muchas más personas al Casco Antiguo y a la plaza Alta de lo que actualmente hay". Es algo "público y notorio que el uso que se le da al edificio no es del cien por cien durante todas las tardes ni todos los días del año y nosotros aspiramos que ese edificio, que es santo y seña de la plaza Alta, sea un edificio vivo, que se utilice, que se use, que se disfrute y que sea de provecho de todos los ciudadanos", ha defendido. Así, "cuando la UNED nos diga las necesidades de 2024, valoraremos si hay capacidad y disposición de espacios para poder llevar allí parte de la Universidad Popular para que sus alumnos puedan también aprovecharse de ese edificio".

Esa es el objetivo. Inicialmente, a la reunión de la próxima semana, el alcalde irá "con la mayor de las voluntades y de los optimismos" porque la UNED y el ayuntamiento "estamos de acuerdo en que queremos que el servicio que se siga prestando desde la ciudad de Badajoz y necesitamos mayor interlocución con ellos, que hasta la fecha no hemos tenido".