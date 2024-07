Los incendios intencionados arrasan los parques del Rivillas y el Calamón en Badajoz

El vandalismo pirómano vuelve a hacer acto de presencia en los parques de los arroyos Rivillas y Calamón de Badajoz. Ocurre todos los veranos: los incendios intencionados arrasan las zonas verdes y se llevan por delante arbustos, árboles y sistemas de riego dejando a la vista superficies de ceniza que, cuando llega el verano siguiente, no se han recuperado, por falta de medios y porque no da tiempo a que reverdezcan. Desde mediados de junio hasta ayer, estos parques han sufrido 9 incendios que han afectado a 500 metros lineales de taludes, de 4 a 5 metros de anchura. La imagen de desolación se extiende, sin que nadie le ponga remedio.

El incendido del martes afectó a una zona verde y cuidada. / S. GARCÍA

Es el lamento de Fermín Garrido, maestro jardinero del servicio municipal de Parques y Jardines, que trabaja en los parques de los arroyos. Y el de sus compañeros, que muchas mañanas, cuando llegan al trabajo a las 7.00, comprueban el triste rastro del incivismo que actúa cuando ellos no están.

Ayer lo encontraron en una de las barreras de acceso al parque del Rivillas por la carretera de Sevilla. Habían quemado lo que aún quedaba verde en la parte derecha, porque hace dos semanas ardió la izquierda. Arrasaron limpiatubos (callistemon), adelfas y un plátano, que tiene quemadas las hojas «y el árbol se asfixia y se muere», explica Fermín. El día anterior, enfrente de la gasolinera de la carretera de Sevilla, en el talud interior ardió una parte y también en el final de San Roque, «donde han arrasado todo, era un vergel, todo verde y ahora te asomas desde la Alcazaba y ves todo quemado». Aquí se perdieron sobre todo uníperos, romero, adelfas, algún taray y plátanos de sombra.

"Fuegos y falta de personal: "la combinación perfecta para que el parque parezca abandonado"

Garrido culpa de la situación a la «dejadez». «Es verdad que se hace intencionadamente, pero llevamos muchos años con la misma problemática en este parque y no se le da solución». Él no sabe qué se puede hacer «para coger a los pirómanos», pero cree no es imposible, pues la hora en la que ocurre se conoce, por el aviso a los bomberos y la Policía Local puede contrastarla.

Antes de ayer ardineron las zonas verdes frente a la Alcazaba. / S. GARCÍA

El problema, aduce, es que los ciudadanos no se acuerdan de un verano para otro de que los espacios secos se quemaron el año anterior. «No es que nosotros no trabajemos, cuando a nosotros nos supone el triple de trabajo». A lo que se suma la falta de personal en el servicio, según aduce. «Es la combinación perfecta para que parezca que el parque está abandonado». Es verdad, reconoce, que ahora han entrado cuadrillas en tres turnos con el antiguo PER para repoblar taludes quemados. Algunos desde hace 5 años «Pero son plantas pequeñas y hasta que empiecen a lucir pasará mucho tiempo».