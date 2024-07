Desestimado el recurso por el contrato de mantenimiento de todos los parques de la margen derecha de Badajoz

La Comisión Jurídica de Extremadura ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Infraestructura Verde (Aseja) por contrato de conservación y mantenimiento de los parques del río y del resto de zonas verdes de la margen derecha, por lo que el procedimiento de adjudicación, que había quedado en suspenso a la espera de la resolución de este órgano, se retoma y «continúa su curso habitual», según confirman fuentes del Ayuntamiento de Badajoz.

De hecho, la mesa de contratación se reunirá el próximo 17 de julio para la apertura de la documentación administrativa de las empresas que se han presentado al concurso y, si procede, de las ofertas económicas.

Aseja recurrió los pliegos del contrato al considerar que había cláusulas que no se ajustan a derecho. Como ya informó este diario, la asociación alegaba que el órgano de contratación no había tenido el concepto de plus de antigüedad, parte inherente al salario de cualquier persona adscrita al servicio, lo que había llevado a infravalorar el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, con un desfase negativo -según sus cálculos- de 18.658,19 euros al año. A su juicio, esto suponía que los costes laborales eran inferiores a los reales y que, por lo tanto, se partía de un presupuesto base de licitación insuficiente.

La Comisión Jurídica no ha atendido sus argumentos y el proceso de licitación vuelve al punto en el que se encontraba.

El ayuntamiento licitó este servicio el pasado mes de mayo por 4,8 millones de euros y un periodo de 4 años y la adjudicataria se hará cargo de mantenimiento de los 225.000 metros cuadrados del parque de la margen derecha, los 61.500 metros del de la izquierda y otros 210.000 de parques, plazas y parterres ajardinados en zonas urbanizadas.

Hasta ahora solo estaba privatizada la limpieza de los parques del río y de los arroyos Rivillas y Calamón (entre el puente de la Autonomía y el de la plaza de toros).