Badajoz vibra con el triunfo la Roja

Badajoz vibra con el triunfo de La Roja / Jota Granado

Badajoz vibró a lo grande con la Roja. En la capital pacense estaban necesitados de alegrías futbolísticas y por eso celebraron a lo grande el título europeo logrado por España a ritmo de «campeones, campeones» y de «Que viva España» de Manolo Escobar. Y eso que la tarde-noche se mostraba calurosa, aunque ello no impidió a los pacenses poner rumbo hacia la pantalla gigante en La Alcazaba. Se palpaba en el ambiente que no era un domingo cualquiera. Los establecimientos de la calle Fernando Calzadilla, sabiendo lo que se avecinaba, decidieron abrir por la tarde hasta una hora muy próxima al inicio del choque. Y es que había mucha gente rezagada sin bandera ni camiseta, por lo que era una última oportunidad de aportar colorido a la fiesta de la localidad pacense. Todo lo que fuera representativo con los colores españoles, venía bien. También los hosteleros del casco antiguo querían aprovechar el tirón adornando sus locales con los colores de España, pintando incluso las caras de sus camareros en busca de espectadores que siguieran el partido desde sus terrazas.

En las calles que subían a la Plaza España ya se veía movimiento. Cada paso en dirección a la Plaza Alta multiplicaba el número de hinchas que acudía a animar a su selección. Había grupos para todos los gustos. Los había que merodeaban la mayoría de edad y otros grupos más cerca de la treintena y la cuarentena. No faltaban tampoco las parejas y las familias al completo. Las banderas las había de todos los tamaños, mientras que entre las camisetas, aunque había alguna que otra indumentaria alternativa en varios tonos de azul, dorado, blanco y amarillo, predominaba el color rojo. Eso sí, había una importante mezcolanza entre las más actuales y las más vintage. También había un destacado crisol en los dorsales y nombres de las camisetas. Iniesta, Raúl, Xabi Alonso o Sergio Ramos eran algunos de una larga lista de nombres más clásicos. Lamine Yamal, por su parte, era el más destacado entre la actual generación entre los que también se veía a Gavi y Pedri.

Fiesta en La Alcazaba

Si Ricky Martín montó un fiestón de sábado noche al que acudieron más de 6.000 espectadores, los elegidos para amenizar la fiesta previa al encuentro en Badajoz desde varias horas antes del pitido inicial fueron los deejays Piterarnao and Don Peipe, que no se quedaron atrás congregando a más de 7.500 personas a las que hicieron vibrar a los presentes con música de todos los géneros, entre los que no faltaron éxitos futboleros como el Carnaval de París, el “Será porque te amo” o el mítico “We are the Champions”, que fue una de lqs más coreadas entre lls presentes. Y, por supuesto, no pudo faltar el tema del torneo: la Potra Salvaje.

Dentro del recinto, había distintos planes para presenciar el devenir del encuentro. Los había que estaban en plan picnic, con toalla en césped y los que lo daban todo a pie de escenario. El partido era un trasfondo para disfrutar de una fiesta multitudinaria en un enclave privilegiado de la capital pacense.