«Yo soy una persona normal, pero con la piel más clara»

Hábleme del albinismo. ¿Cómo es su día a día con esta condición?

El albinismo es hereditario. En mi caso ha sido difícil de afrontar, pero me he concienciado que son cosas que pasan. En mi día a día tengo que utilizar el triple de cantidad de crema solar que las demás personas, debido a la sensibilidad de mi piel. No puedo bañarme en piscinas con cloro ya que se me pone el pelo de color verde y además, hay gente con albinismo que manifiesta problemas en la vista, como es mi caso. Yo estoy afiliada a la ONCE y aunque no la limitación no sea grave, me incapacita mucho más que a los demás para ver cosas.

El albinismo es una condición poco frecuente. ¿Cómo fue su experiencia escolar?

Al principio fue difícil pero luego se hace rutina. En el colegio jugando con pelotas tenía que tener cuidado porque casi nunca la veía. En el instituto tenía que estar siempre en la primera fila ya que no veía la pizarra. La letra tenía que ser más grande en los exámenes, había profesores que sí lo hacían y otros que no.

¿Qué desafíos ha superado en este tiempo?

La capacidad de decir: venga tengo albinismo y debo afrontarlo. Debo cuidar de mí misma porque otro no lo hará. El albinismo no es mucho más que eso. El sol y la vista. Hay que tener cuidado y ya está.

Se ha presentado a la EBAU este año, ¿qué tal ha ido?

Muchísimo mejor de lo que esperaba. Voy a entrar a cursar el grado de Derecho en la Universidad de Extremadura, en el Campus de Cáceres. Pero por ahora, disfrutaré del verano. Una vez allí, lo que surja.

¿Qué técnicas y herramientas ha utilizado para estudiar?

Yo, por ejemplo, he utilizado una lupa. La pones encima del papel y te permite ver mejor las letras pequeñas. Otro esencial, las gafas. De pequeña utilizaba el atril ya que el cuello te lo acabas fastidiando intentando leer.

¿Cómo enfrenta el verano en Badajoz una persona con albinismo?

Horrible. Hace mucho calor y tengo que ir buscando sombra todo el rato, ya que sino me achicharro. Intento llevar ropa floja y larga y las gafas de sol.

Me ha comentado que realiza atletismo. ¿Cómo está siendo su experiencia?

Desde pequeña he hecho deporte. Hace dos años dije, voy a probar con el atletismo. A mi madre no le hizo gracia por el tema del sol, pero la convencí. Me gustó y aquí sigo.

¿Cómo está siendo su experiencia como afiliada de la ONCE? ¿Cómo cree que le han ayudado desde la entidad?

Estoy afiliada desde pequeña. Me han ayudado en todo, especialmente con las adaptaciones. Contactando con profesores, por ejemplo. Siempre han estado apoyándome y preocupándose por mí.

¿Cree que hay inclusión del albinismo por parte de la sociedad?

No. Aquí en Badajoz, hay gente que disimula pero hay otra que gira bruscamente a mirarme y no respetan. Sé que es llamativo pero se puede hacer con disimulo.

¿Cómo se puede fomentar esa inclusividad?

Que desde el colegio se informe sobre este tipo de condiciones. Yo soy una persona normal, pero con piel más clara. Se debería dar más visibilidad desde el ámbito educativo, al igual que con las personas con discapacidad visual. La sociedad de hoy en día ve algo que se sale de lo que están acostumbrados, y lo miran como si no fuese normal, con cara rara. A mí al principio me molestaba que la gente me mirase así por la calle, a veces me molesta todavía ya que me sigue ocurriendo, pero es lo que hay.

¿Viviste una experiencia similar en el colegio?

Con ciertas personas sí y con otras no. Yo tenía mi grupo de amigos y era lo único que me importaba, no me fijaba en otra cosa.

¿Cuáles son sus expectativas de futuro?

No lo sé. No lo tengo claro, lo que vaya surgiendo.