‘Badajoz, Capital del Desayuno’: ¿Qué tostadas han ganado en ediciones anteriores?

Se dice que al que madruga nadie le hace el desayuno, pero en Badajoz no tiene por qué ser así. La amplia oferta de bares y cafeterías de la ciudad culminó en 2020 con el I Concurso Gastronómico 'Badajoz, capital del desayuno'. En este certamen, los establecimientos hosteleros pacenses se unen para ofrecer lo mejor de sus menús matutinos, compitiendo por ser reconocidos como los lugares perfectos para disfrutar del desayuno en la ciudad.

El concurso, actualmente en su quinta edición, se puede disfrutar hasta el 30 de septiembre en más de 42 locales que se disputan para ganar en ocho categorías distintas, pero no siempre ha sido así. El encuentro de desayunos, organizado por la concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, comenzó hace cinco años con tan solo tres categorías: Jurado Técnico, Jurado Popular y Desayuno más Original. Participaron 72 bares y cafeterías. Jara Helados & Café (Plaza Soledad, 4) se alzó con el primer premio de la primera modalidad: una tostada de hummus con pimentón de la vera y crudités de la huerta (tomates, hojas de espinacas, pimientos y aceitunas). El segundo premio fue para una tostada de crema de queso de torta fundido coronada con el producto estrella de nuestra tierra, jamón ibérico de Café-Bar Élite, y el tercero para los ya premiados en otras ediciones, el Bar Restaurante La Esquina. Estos últimos introdujeron como novedad la tostada de lomo de retinto braseado en leña de encina con aceite de oliva y pimentón de la vera, acompañado de una ensalada de fruta de temporada.

Tostada ganadora del I Concurso de Desayunos con hummus, pimentón de la vera y crudités de la huerta de Jara Helados & Café. / Saborea Badajoz

La calidad de los productos (especialmente si derivan de Extremadura), la originalidad de la propuesta y el servicio recibido, son los aspectos que el jurado técnico y popular tiene en cuenta a la hora de valorar los platos. En la edición de estreno, el Café-Bar Vaquerizo se posicionó en el podio con el primer premio del Jurado Popular. Ganó con sus ya míticas migas extremeñas, acompañadas con pimientos y ajos fritos, además de con finas lonchas de jamón ibérico. Sin duda parada obligatoria en Badajoz, ¿quién no ha probado todavía este plato? Por último, en la categoría de Desayuno más Original, como no podía ser de otra manera, Café del Moral se coronó con sus peculiares churros con queso crema e higos. Una opción que desde luego no pasó desapercibida.

Premio al Desayuno más Original de la I edición del Concurso de Desayunos: churros con crema de queso e higos de Café del Moral. / Saborea Badajoz

Edición 2021

Los productos de la región se convirtieron en los protagonistas de la segunda edición del Concurso de Desayunos. Sana Tentación ganó el primer puesto de la categoría de Jurado Técnico con su explosión de sabor llamada 'La Dehesa Extremeña': tostada de base de queso semicurado, cubierta con una mezcla de dados de tomate, orégano, taquitos de jamón, coronando con un huevo frito y un toque de pimentón de la Vera. Una apuesta con ingredientes tradicionales con la que es difícil fallar. Asimismo, los desayunos de La Rebaná de Pan Frito y El Corcho fueron reconocidos con el segundo y tercer premio, respectivamente, por el jurado técnico. CentroWagen se hizo con la valoración del público con su tostada con base de tomate, guacamole natural, chip de tortilla francesa, semillas de sésamo y "regada con aceite de oliva".

Tostada ganadora de la segunda edición del Concurso de Desayunos premio del Jurado Técnico: 'La Dehesa Extremeña' de Sana Tentación. / Saborea Badajoz

El bar Lo Nuestro consiguió el galardón del Desayuno más Original con su tostada a modo de sandwich de varios pisos de jamón ibérico D.O, lomo, queso cheddar, mantequilla de cacahuete y huevo con aceite de trufa. Cerca de 70 establecimientos hosteleros de Badajoz y pedanías participaron en una de las ediciones más reñidas del concurso donde las diferencias en el podio fueron por décimas. Este año se adhirió, a su vez, la categoría Premio de la Prensa, ganada por el Bar Restaurante La Esquina.

Tostada ganadora al Desayuno más Oiriginal de la segunda edición del Concurso de Desayunos de Lo Nuestro. / Usuario de Facebook: Juan Borrego.

Edición 2022

Ascendiendo en categorías la tercera edición del concurso ya sumaba seis. Premio de la prensa, Jurado Técnico, Jurado Popular, Premio al Desayuno más Original, Premio al desayuno más saludable y Premio al mejor servicio.

La cafetería Floco de Valdepasillas entró por primera vez en la lista de ganadores con el primer premio del Jurado Técnico en 2022. Su irresistible tostada de crema de queso, salmón y semillas de chía no dejó indiferente a nadie. La Ruta del Corcho (Valdebótoa) se posicionó en segundo lugar con su tostada con tomate en rodajas extremeño y lomo ibérico al ajillo con un "chorreoncito" de aceite de oliva extremeña. Por último, en el tercer puesto se situó Jara Helados & Café, veteranos en el concurso y repetidores en el podio. 'Un calentito' de tomate y jamón a su manera acompañado por un granizado de melón y lima.

Tostada de Floco (Valdepasillas) ganadora del premio de Jurado Técnico a mejor desayuno en 2022. / Saborea Badajoz

El servicio en la hostelería es esencial, y el Concurso de Desayunos también lo galardona. El certamen dio el primer premio de esta categoría a dos bares por empate: Desayunos Venero y Café Bar Las Palmeras. A su vez, también compartido por empate, Cafetería El Corcho y el Bar Restaurante La Esquina se repartieron el premio al Desayuno más Original. Altai se alzó con la victoria popular gracias a su menú que sin duda fue el más completo de todos: denominado 'Fusión de sabores humildes', lo complementaba una tostada de pan de centeno untada con una fina crema de aguacates, tomates a la napolitana, una suave crema de queso de ovejas extremeñas, rematada con un crujiente arena de jamón ibérico. Café, infusión y un agradable granizado de zumo natural de naranjas. Esta fue la elección de los vecinos.

Premio del Jurado Popular de la tercera edición del Concurso de Desayunos de Cafetería Altai. / Santi García

En 2023 se galardonó por primera vez al Desayuno más Saludable. El Mesón Lo Nuestro lo recibió por su propuesta 'Desayuno Lo Nuestro' (Pan de chía, burrata, canónigos, tomate cherry, pepino, huevo, jamón y arándano).

Edición 2023

Pan de semillas coronado por salmón y bacalao ahumado, pimentón de la Vera, una fina tortilla francesa y guacamole. Esos fueron los ingredientes de ‘La Noruega’, la tostada ganadora de la cuarta edición del certamen de la cafetería La Rosa de Alfre. Pero no fue el único galardón de la cuarta edición, la cafetería hizo pleno con un puesto en todas las categorías del concurso de desayunos batiendo récords. La oferta hostelera ha ido decreciendo a lo largo de los años, pasando de en torno a 75 en la primera edición a 52 en la última.

En el premio de Jurado Técnico, a La Rosa de Alfre le siguió Lo de Lola y Floco (Alféreces). En cuanto a la categoría saludable, el primer premio recayó en la tostada ‘Endesa’ del establecimiento Media Caña.

Tostada ganadora de la cuarta edición del Concurso de Desayunos de La Rosa de Alfre. / Santi García

La tostada de tartar de aguacate de CentroWagen consiguió el galardón de la prensa y el primer premio del Jurado Popular. Una edición de ganadores. Sana Tentación se hizo con el mejor desayuno sin gluten. El premio al Desayuno más Original fue para Lo Nuestro (makis con huevos revueltos, chocolate y fruta de temporada) y el que reconoce el mejor servicio fue a parar a otro clásco pacense, El Venero, que presentó su tostada con tomate, lacón y queso de oveja.

Premio al Desayuno más Oiriginal para Lo Nuestro en la cuarta edición del Concurso de Desayunos. / Saborea Badajoz

Ediciones con menús matutinos de lo más variados. Acompañados por fruta o por smoothies exóticos. Con todo tipo de embutidos y veganos. Para celiacos o sin lactosa... diversidad de desayunos para que los pacenses disfruten de la gastronomía de la ciudad. Los platos de la VI edición ya se pueden degustar ¿cuál será el ganador?