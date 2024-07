Hacerse viejo en Badajoz

Salgo de casa, el último escalón tendríamos que rebajarlo, hay que dar un salto para pisar la calle, cuesta trabajo salir aunque una vez en la calle lo que cuesta trabajo es entrar. Esta frase me suena, creo que la he dicho más veces, en otras situaciones, en otras épocas y con otra edad. Vamos envejeciendo y se piensa en cosas de viejo. Por ejemplo, que el escalón debería estar a ras del suelo. Cuando nos vinimos a vivir aquí todos éramos jóvenes y bajábamos las escaleras de dos en dos y de tres en tres. Ahora tiramos del ascensor. Esto va tomando un rumbo de reunión de vecinos que no me gusta. Yo nunca voy a las reuniones de vecinos.

Envejecemos y dejamos de estar al día, no somos actuales, como tampoco está al día la cochera diseñada para los coches de entonces: el Seat 127, el R5, el 600, el Simca 1000, un coche éste último tan pequeño que era difícil hacer cosas en su interior, como decía la canción de los Inhumanos. Yo no lo sé, nunca tuve un Simca 1000. Ahora en esta cochera las plazas se han quedado pequeñas, todos los coches que hay son todoterrenos o SUV, compramos todoterrenos aunque no tengamos terreno.

Para entrar en el coche tenemos que ponernos de lado, porque además del poco espacio entre coche y coche, los flacuchos de entonces hemos engordado. Mientras menos comemos más engordamos y mientras más ganamos menos tenemos. Pensaran que mientras más mayores somos, menos necesitamos, es mentira, ya no puedo tomar vino peleón, me duele la cabeza, tengo que tomar vino del bueno.

La Consejera, Elena Manzano, con su hermosa sonrisa rubia, anuncia una subida del 2% en la próxima nómina para todos los trabajadores de la Junta de Extremadura. Está bien, a pesar de que la vida ha subido más del 2%. Si suben, compensan parcialmente la pérdida del poder adquisitivo. Ahora que trabajo igual que siempre, que tengo varios trienios y gano más que nunca es cuando menos tengo, me da para menos el sueldo. No sé qué estaré haciendo mal con mi economía, o si soy yo o son ellos.

Entre unas cosas y otras va pasando el tiempo sin darnos cuenta. Nos vamos haciendo mayores mientras seguimos trabajando día tras día. Existen algunos trabajos que cuando llegas a una edad van disminuyendo las horas laborales. Mientras tanto, los distintos gobiernos siempre tienen la intención de aumentar la edad de jubilación. Ellos, que según he leído, se pueden jubilar con menos años, y algunos con pagas vitalicias. Ellos son los que establecen normas para que los demás nos jubilemos con 38 años de cotización, esta cifra va en aumento. Así que todos los días padres mayores se levantan temprano para ir a trabajar, mientras hijos jóvenes que rebosan energía y conocimiento por todo los poros del cuerpo se quedan en casa durmiendo. ¿No te jubilas? le pregunta un señor mayor a otro en la puerta de la consulta del médico, cada uno con sus achaques.

- No puedo, responde, está mi hijo en casa sin trabajo. Tengo que pagar el máster, la academia y como no encuentre trabajo pronto también tendré que pagar al psicólogo.

Perder el porte

De un salto bajo el escalón del portal. En la calle me encuentro con Manuel. Va vestido con una guayabera blanca de manga larga y unos pantalones de tela también claros. Se ayuda de un andador, desde que utiliza el andador no parece tan alto, anda encorvado. Cuando eres mayor pierdes el porte de un día para otro. Manuel viene de tomar café con el mancebo de la farmacia. No sé cuántos años tiene, nunca se lo he preguntado y él nunca me lo ha dicho, andará por los 80. Manuel es viudo, vive solo. Me cuenta que se cayó en casa y se rompió la cadera, estuvo dando voces hasta que le escuchó su vecino. Hace unos meses, antes de todo esto, le veía andando recto, con un buen paso, desde lo de la cadera parece otro. Su hija, que es un encanto, se lo ha llevado a vivir con ella, pero Manuel, cada vez que puede coge el andador y se viene a su casa, a su barrio, a sus costumbres de siempre.

Nos vamos haciendo mayores sin ser conscientes de nuestras limitaciones, siempre pensamos que somos los mismos aunque no es así. Las primeras señales empiezan sobre los cincuenta años. Nos cuesta trabajo utilizar las gafas de la presbicia en público. Empezamos a usarlas en casa, hasta que las sacamos pasan unos meses de leer buscando la distancia adecuada, arrugando los ojos, inventando palabras. Nos resistimos hasta que ya no queda más remedio y un día debutamos tímidamente con las gafas que hasta ahora solo habíamos usado en la intimidad de nuestro hogar.

Parque del río en Badajoz. / DAM

El siguiente paso público de envejecimiento es de más mayor, unos a una edad, otros a otra. Aunque sea de gran ayuda y a veces elegante, los mayores se resisten a usar un bastón para apoyarse y facilitar los desplazamientos. Hasta llegar al bastón se usan trucos, como llevar un paraguas para apoyarse. El siguiente paso, al que también se niegan los mayores, es irse a vivir con un hijo, o tener a alguien en casa para que los cuide. Por lo que cuentan, ninguna persona mayor cede a esos cambios, a abandonar sus costumbres, su casa, sus cosas, sus manías.

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos sin ser conscientes de nuestro envejecimiento. A muchos mayores les gusta salir a la calle, a bailes de los hogares del pensionistas y coquetear con mujeres y mujeres coquetear con hombres, para eso nunca hay límites de edad, el deseo de amar y ser amado, de que te quieran y de querer, de tener a alguien por las mañanas que te diga buenos días y por la noche buenas noche. Ese deseo dura siempre aunque en la vejez no se tenga casi nunca y la mayoría de mayores estén solos.