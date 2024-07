El 75% de los policías de Badajoz se apunta para el trabajo voluntario en los eventos

La medida ha funcionado para los policías locales. Al menos de momento. Otra cuestión es ver cómo se desarrolla en la práctica. Lo cierto es que el 75% de los agentes que podían apuntarse para hacer jornadas extras voluntarias lo ha hecho. Esto es, 145 de los 192 que tenían la opción han dado el ‘sí’. Son las solicitudes que han llegado al Ayuntamiento de Badajoz desde que se abrió el plazo, el pasado 12 de julio. Estará activo hasta el próximo día 26.

De esta forma, estos policías locales recibirán el nuevo complemento -que ya recogen los presupuestos municipales- y que se llama ATE (Atención de Eventos).

Para ello, durante este 2024 deberán prestar dos jornadas extras de ocho horas cada una en los días en que se programen celebraciones. Así será para los grupos Silice (Servicio de Información Local y Cometidos Especiales), la Policía de Proximidad y Giapol (la unidad que vigila el Casco Antiguo).

Por su parte, los grupos operativos y los trabajadores de segunda actividad tendrán que hacer tres jornadas extras voluntarias.

Para el próximo año 2025, Silice, Proximidad y Giapol deberán trabajar ocho jornadas extras o festivas; los grupos operativos seis; y los de segunda actividad, cuatro.

¿Cuál es la compensación económica por esta voluntariedad? El nuevo complemente ATE será anual y supondrá para este año 280 euros mensuales. Para 2025 se llegará a los 475 euros.

Menos éxito

Apuntarse al trabajo voluntario recompensado con un plus económico ha tenido menos éxito entre la plantilla municipal del departamento de Administración General. En este caso, se han adscrito el 42% de los empleados, o lo que es lo mismo 160 de los 380 que tenían la posibilidad.

Para estos trabajadores el nuevo complemento que se plantea se llama ‘Refuerzo de tarde’ y supone prestar un servicio extra al mes en horario de 17.00 a 20.00 horas, incluidas las tareas de atención e información al público. Los días de apertura serán fijados por la propia Administración local con el objetivo de que sean los mismos para todos los servicios municipales. Además, se hará público para que la población en general tenga conocimiento de ello.

Para estos empleados, la cuantía económica que recibirán oscilará entre los 60 euros mensuales para un auxiliar administrativo hasta un máximo de 200 para los jefes de servicio. A partir de 2025 cobrarán el doble y trabajarán dos tardes (en lugar de una) al mes. Asimismo, a fecha de 31 de diciembre se realizará un control de las horas; las no realizadas se descontarán de la nómina de enero.

El ‘no voluntario’

Los otros trabajadores municipales que también van a contar con una subida salarial gracias a un complemento extra será los bomberos. Pero en este caso esas horas fuera de la jornada oficial no serán voluntarias, sino impuestas. Ese nuevo concepto se llama ‘24x365 bomberos’ y servirá para dar cobertura a los domingos y festivos. El personal estará obligado a realizar hasta 82 horas en esos días festivos. De esta forma se intentará resolver la falta de recursos en determinados momentos.

Al igual que ocurre con la Policía Local, la subida salarial para Administración General y bomberos está recogida en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Badajoz, los cuales solo contaron para su aprobación con los votos a favor del PP.

Tensas negociaciones

Habría que recordar que las negociaciones para lograr un acuerdo entre la plantilla municipal y el Consistorio pacense fueron largas y tensas. Finalmente se llegó a un pacto con CSIF (el mayoritario en Administración General) y Aspolobba (los representantes de policías locales y bomberos).

No obstante, no hubo sintonía con los tres sindicatos que también tienen cuota: USO, UGT y CCOO. Estos se levantaron de la mesa argumentando que no habían recibido la documentación a estudiar con suficiente tiempo y no se volvieron a sentar.