Badajoz se rinde ante el tirititrán de la Pastori

La Alcazaba de Badajoz se convirtió ayer en epicentro de flamenco y sentimiento. 2.700 personas disfrutaron de una noche mágica en el concierto de María Rosa García, conocida artísticamente como Niña Pastori, en la Alcazaba Festival. La gaditana animó el cotarro de la ciudad con su gira 'Camino', con la que ya ha pasado por más de 30 ciudades de todo el mundo. El tour hace un recorrido por sus 25 años de trayectoria como artista ya consolidada en el panorama musical internacional.

Los asientos ocupaban la explanada de arena, todos llenos por un público que cantaba y vitoreaba las canciones de La Niña. El cartel de sold out se colgó minutos previos al concierto. La mayoría de asistentes fueron familias y parejas con ganas de verla y escucharla. "Vengo porque me encanta flamenquear", expresó Yolanda Moñino que acudió junto a su cuñado, hermana e hija al espectáculo flamenco. Las entradas fueron el regalo de cumpleaños de su hija Claudia, que tuvo lugar en marzo. "Yo la escucho desde chica por ella", explicó Claudia señalando a su madre. Ambas esperaron una noche especial que terminó siendo una inolvidable.

El show comenzó con una introducción de vídeo. "Cantar bien por alegrías es mú difícil. Y transmitir por alegrías es más difícil todavía"... dijeron desde la pantalla los cantaores Rancapino y Juan Villar antes de comenzar el concierto. El silencio se rompió con la entrada de la Niña Pastori luciendo un vestido dorado de lentejuelas con los hombros al descubierto. Cinco hombres marcaron el compás de la música en el suelo con un bastón cada uno. La guitarra, que lloraba con Manuel Urbina, empezó a sonar junto a los demás instrumentos.

Pastori comenzó con sus origenes, Somos Marineros se lanzó en 2008 con su álbum Esperando Verte. Siguió con Regoleta, de su último disco, para seguir con Yo nací para vencer. El público la asistía al compás de las palmas y con ovaciones al finalizar cada tema. Asistentes como Magdalena Gil, junto a su hija Ana y su marido Pedro, llevaban esperando meses el evento. Este ha sido el primer concierto al que acudían de la cantaora, previamente compraron las entradas para uno de los shows que hizo en Talavera la Real, pero la actuación se canceló con motivo de una tormenta. "La seguimos desde 1996, pusimos su música en nuestra boda", contó Magdalena.

Magdalena Gil junto a su marido Pedro y su hija Ana ayer en el concierto de Niña Pastori. / Andrés Rodríguez

La canción favorita

La respuesta fue mayoría absoluta. Los asistentes lo tenían claro: Cai es la canción favorita del público. "Es que lloro al escucharla", contó María López. Otros añadieron al repertorio de sus temas favoritos temas como Tú me camelas o Cuando te beso, entre otras. Pese a la gran expectación de los presentes, Cai se hizo de rogar y sonó casi al final de la noche.

Más de dos horas de un concierto mágico donde no solo bailó el público, también los abanicos. "La cara no, pero el cuerpo sí me suda", exclamó la Pastori haciendo referencia a las altas temperaturas de Badajoz en el día de ayer. Previo al cambio de vestuario, siguió regalando a los asistentes canciones icónicas de su carrera como Burbujas de amor o De boca en boca. A mitad de la actuación su compañero de escenario y también sentimental, Chaboli, le acompañó en el micrófono interpretando Pon que dale.

Concierto de la Niña Pastori ayer en la Alcazaba de Badajoz. / Andrés Rodríguez

"¡Viva Badajoz!", exclamó la Niña Pastori ante un público que la ovacionaba en cada single. La artista cambió de vestuario a mitad de concierto para pasar de las lentejuelas a un vestido suelto negro. De ahí en adelante, llegaron más clásicos. "¿Y para qué... vivir sin ilusiones?" o "Sabías que la luna es un caprichito de mujer..." coreaban los asistentes junto a ella. Expectativas muy buenas pero sobre todo cumplidas. Álvaro Tovar acudió con su novia, también como regalo de cumpleaños de ella, para ver a una de sus artistas favoritas. "Teníamos muchas ganas la verdad", expresó. Fue el mismo caso que Yolanda Fornier, que junto a Adrián Correa compró las entradas hace dos meses. Eso sí, pese a que podría hablar de todas sus canciones favoritas de la Niña admite que el último disco no le ha "terminado de convencer".

La Pastori bailó, rio, bailó y cantó por bulerías. El público atento le acompañó en cada compás. Un largo aplauso se fundió con la artista a primeras horas de la madrugada en el final del cocnierto, donde a pesar del calor los pacenses se rindieron ante el tirititrán de la gaditana.