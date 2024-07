Nuevas agresiones en el Marcelo Nessi: los vigilantes afirman estar «al límite»

Esta vez la denuncia ha partido del sindicato USO, que representa a los vigilantes de seguridad del centro de menores de medidas judiciales Marcelo Nessi, donde ingresan quienes han cometido un delito pero por no haber cumplido los 18 años no pueden ir a la cárcel. El objetivo de este recurso es la reinserción social. No obstante, los trabajadores del centro claman con frecuencia que falta personal y formación específica para tratar con los menores en este contexto y, en consecuencia, lograr el objetivo que, en teoría, se busca.

En esta ocasión, la citada denuncia de USO hace referencia a sucesos ocurridos el pasado domingo y dos días después. «Uno interno se niega a seguir instrucciones, se ven en la obligación de tener que intervenir y reducir al menor ante la agresividad que muestra. Uno de los vigilantes de seguridad recibe un puñetazo en la nariz y el otro un puñetazo en el ojo», relatan.

«Chalecos antitrauma»

Además, añaden: «Y el pasado martes por la tarde otro menor trató de quitar unos documentos a una de las educadoras, debiendo intervenir un vigilante de seguridad, al cual propinó una patada provocándole una fractura de tobillo, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Universitario de Badajoz. Ese mismo interno, estando en contención, se niega a seguir las instrucciones del personal del centro, debiendo actuar nuevamente otros vigilantes. Uno de ellos recibe un puñetazo en la cabeza quedando aturdido y debiendo ser desplazado también al Universitario».

Ese es el panorama que describen desde USO. Por ello, subrayan la necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y dotar, por ejemplo, de chalecos antitrauma a los vigilantes que allí prestan sus servicios.

De este modo, aseguran que el colectivo está «al límite» y que por ello «mantienen una huelga desde junio de 2023».

Ante la situación descrita, desde USO Extremadura informan de que ya preparan una demanda dirigida a los responsables del centro. Habría que recordar que el Marcelo Nessi depende de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

La versión desde dentro

Asimismo, desde el interior del Marcelo Nessi, otros trabajadores también dan su versión de la situación que se vive en el día a día. Varios de ellos subrayan que una de las «medidas de presión» que ponen en práctica los vigilantes de seguridad es «no intervenir», esto es, no reducir al menor cuando se pone agresivo para «evitar ser denunciados».

Estos trabajadores explican que si se diera el caso de que el interno quiere señalar una agresión por parte de un vigilante, es la dirección la que tiene que tomar cartas en el asunto, la cual depende directamente de la citada consejería de Salud.

Desde la misma, y tras los últimos incidentes, no han hecho ningún tipo de manifestación, al menos de momento.

Los trabajadores sí aseguran que uno de los vigilantes de seguridad del centro ha sido despedido recientemente después de uno de estos episodios violentos.

Frente a lo expuesto, en lo que todos los afectados coinciden es en la falta de personal, especialmente de educadores.