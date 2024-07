«Si pudiera rediseñar un logo sería el de Tubasa. Lo cambiaría todo»

¿Dónde se formó? ¿Tuvo vocación por su carrera?

Desde pequeño me han llamado la atención los gráficos, los colores, las formas y la distribución de elementos en una pantalla o página. Mi padre ha sido siempre impresor y cuando traía revistas a casa yo me quedaba alucinado. Empecé a indagar y descubrí, bien pequeño, que existía el grado de Diseño Gráfico. Lo tuve claro. Con 12 años hice mi primera camiseta. Enfoqué mis estudios en el diseño gráfico y la ropa. Acabé el bachillerato e hice la carrera en la Escuela de Artes de Mérida. Cuando terminé, investigué sobre un máster orientado a la industria textil, pero no lo encontré. Así que decidí buscar una empresa donde poder formarme en el sector y ahí estaba Gobik. Es la empresa por excelencia de ropa de ciclismo en la zona mediterránea. Envié un portfolio de mi trabajo y me ficharon. Aquí llevo ya un año y medio, en Murcia.

Ha trabajado en proyectos de gran alcance como el último álbum del cantante Saiko, ¿cómo ha sido el proceso?

En primero de carrera monté un evento en la universidad llamado Juernes Creativo donde charlábamos y le dábamos vida a la escuela de arte. Ahí hice muchos contactos de toda España, eso me ha dado ciertos frutos. Acabando la carrera gané un concurso a nivel nacional de publicidad. A través de los contactos y que comencé a especializarme en inteligencia artifical aplicada al diseño, el equipo creativo de Saiko se puso en contacto conmigo. Necesitaba un servicio de IA y así fue. Trabajamos en su último disco.

La IA aplicada al diseño gráfico, ¿considera que es una ventaja o una amenaza?

Es una ventaja. La amenaza es el diseñador que sepa utilizar la IA pero no la IA en sí. En el momento en que la usas te das cuenta de que también tiene limitaciones. Un diseñador que sepa utilizarla puede actuar como tres o cuatro. Es el siguiente nivel.

Si pudiera rediseñar un logo de Badajoz, ¿cuál sería?

Si pudiera rediseñar un logo sería el de Tubasa. Le cambiaría todo. Lo haría más cercano al público objetivo de la empresa: los jóvenes.

Gonzalo trabajando. / LCB

¿Cree que el diseño gráfico está valorado? ¿Y en comparación de otras disciplinas artísticas?

No. Me parece que no solo está poco valorado, está mal valorado. Es una disciplina en la que es el cliente quien manda sobre el profesional y no al contrario. Nunca imaginarías a un paciente que va al médico y le dice lo que tiene que hacer. No se le da al profesional gráfico margen de libertad para decidir. Las artes en general están muy mal valoradas. Plásticas, dramáticas o escénicas, da igual, sobre todo en Extremadura. La cabida a la creatividad es mínima. Me he fijado que en regiones de España con tejido empresarial importante hay más respeto al mundo del arte.

Ha trabajado en su disciplina en otras regiones. ¿Existen diferencias?

Muchas. En Extremadura los clientes de las empresas de diseño suelen ser administraciones públicas. En otras regiones suelen ser empresas privadas.

¿Qué es lo que más se demanda en el diseño gráfico?

Si hablo como el Gonzalo que trabaja en una empresa textil lo que más se pide son maillots, prenda por excelencia. Lo que más nos demandan son diseños modernos que no rocen lo extravagante. Se lleva más el minimalismo, está en auge. No es ausencia de elementos, es la síntesis de ellos.

¿Cuál es su proyecto soñado?

Montar mi propia empresa enfocada a la inteligencia artificial. He de decir que actualmente estoy muy contento en la empresa en la que trabajo, ha sido siempre la soñada para mí.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieran dedicarse al diseño gráfico?

Algo que me dijo un gran amigo: para ser mejor hay que estar un poco enfermo. Hay que dedicarle mucho tiempo a esto para diferenciarte. El segundo consejo es que o se va a tener que ir de la región o va a tener que dedicar demasiado tiempo a la pantalla. De las dos maneras estará ausente.