Estos son los restaurantes portugueses cercanos a Badajoz que conquistarán tu estómago... y tu Instagram

Si eres de los que se saben la oferta gastronómica de Badajoz 'de arriba a abajo' no desesperes este verano, no está todo perdido: al otro lado de La Raya está la solución. Y sí, hay vida más allá de El Cristo.

Los restaurantes portugueses son siempre una gran opción: están a no más de 20 minutos en coche y resultan un soplo de aire fresco a la hora de elegir a dónde ir. Con precios económicos, bonitas vistas o una gastronomía diferente, toma nota de estas recomendaciones y prepárate para disfrutar.

Café do Caia

Comenzamos la ruta con un clásico. El Café do Caia es un establecimiento suspendido en el tiempo que sobrevivió a la desaparición de la actividad en la aduana. Al pie de la autovía, este pequeño rincón mantiene la esencia de años atrás. Su carta es pequeña y su especialidad son las bifanas, que se pueden pedir con patatas fritas o sin ellas. Ojo, el precio medio de una cena en este lugar puede rondar los siete euros. El cariño de los trabajadores se deja notar también en el servicio, siendo este otro de sus puntos a favor. El horario del establecimiento, por otra parte, es algo a tener en cuenta puesto que cierra sus puertas a las 23.00 horas.

Exterior del Cafe do Caia. / Google - David Rueda

Adega regional, en Elvas

Es el restaurante de moda en Elvas, tanto que para ir a comer o cenar es necesario reservar con antelación o no habrá manera de encontrar mesa libre en esta antigua bodega ubicada en el casco histórico. Adega regional tiene un ejército de fieles clientes que ha conseguido a base de precios asequibles, raciones abundantes y postres autóctonos. Cuenta con opciones veganas y vegetarianas, aunque su comida tiene el sello alentejano. Su carta de vinos merece una mención: con al menos una representación de todas las regiones portuguesas, los vinos del Alentejo toman protagonismo en este restaurante. Este restaurante da servicio de comidas y cenas todos los días excepto los martes, que permanece cerrado.

Comedor del restaurante. / Adega Regional

Taberna do Adro, en Vila Fernando

Ir a Taberna do Adro es un regalo para los que estén sobrepasados por el día a día. Imagina un pueblo tranquilo, una plaza encalada presidida por una iglesia, empedrado portugués. Delante de una casa baja hay dos bancos de madera que, cuando hace calor, se cubren con tela de rayas blancas. La fachada tiene plantas, haciendo que la estampa roce el preciosismo. Dentro, en las estancias que en su día darían forma a un hogar, hay siete mesas. Eso es Taberna do Adro, un lugar que no destaca por sus platos principales pero sí por sus entrantes, postres y servicio. Es de estos lugares que conviene mantener en secreto, no masificarlo y que siga siendo una pequeña joya a la que acudir en momentos de necesidad de calma.

Interior de Taberna do Adro. / Google

Alcalá Restaurant & Sky Lounge, en Elvas

La era de Instagram ha llegado a Elvas de la mano de este restaurante que se encuentra frente al acueducto. Aún no ha cumplido su primer año de vida, por lo que le quedan detalles por pulir. Si bien la comida no es impresionante, la carta de vinos y las vistas suplen las carencias. Los cócteles también juegan un papel importante en esta carta que quiere ser moderna. Alcalá ha centrado todos sus esfuerzos en la decoración, consiguiendo crear un ambiente acogedor que merece la pena visitar al menos una vez. Su enorme terraza, además, invita a pasar buenas noches de verano. Este local no cierra sus puertas ningún día de la semana y ofrece servicio de comidas y cenas, alargando su horario de cierre hasta las 2.00 horas los viernes y sábados.

Terraza de Alcalá. / Google - Ana Fialho

Casa Alentejo, en Varche

En Varche, pedanía de Elvas, está Casa Alentejo, un restaurante experto en arroces. En concreto, en arroz de marisco. Este local es el más lejano a la capital pacense aunque por probar sus platos vale la pena desplazarse. En este sosegado establecimiento existe la posibilidad de comer de menú sin perder la calidad puesto que tienen distintas opciones temáticas: hay propuestas que ensalzan los alimentos de la región, los portugueses o centradas en una visión internacional de la gastronomía. Todo se sirve, además, en vajilla de barro. Casa Alentejo abre todos los días de la semana de 11.00 a 21.30 horas.