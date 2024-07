Al calor de Badajoz

Este año el calor se ha retrasado pero ya está aquí. El sol aparece cada mañana con la chulería de un ser superior, parece que sonríe al condenar a los pacenses a un arresto domiciliario. En uno de sus destellos, con voz ardiente, grita: «el que se atreva que salga hoy con 42, que mañana voy a por los 44». Así va subiendo, escalón a escalón, récord a récord. El sol cada día nos obliga a respirar aire acondicionado, tomar duchas de agua fría, andar por casa descalzos, a ver horas de televisión basura, a paseos por el pasillo como cuando estábamos en pandemia, a tener que hablar con la familia, esos que algunas veces son unos desconocidos que viven en tu misma casa.

También se producen cambios en la calle, aquel que iba elegantemente vestido en invierno, amigo de chaqueta y corbata, puede que no lo reconozcas cuando te cruces con él, con la frente sudada y la respiración jadeante, vestido con una camiseta sin mangas, pantalones cortos de color chillón y caminado con desgana, pisando raro con unas chachas que dejan ver unos dedos deformados por el apelotonamiento en el interior de un zapato en los meses de invierno. Unos dedos con tendencia a estirarse dentro de la libertad de las chanchas mostrando unas uñas recién cortadas.

Voy caminando por la calle, por allí viene uno con la camiseta quitada, brazos tatuados y pectorales de gimnasio. Supongo que después de estar todo el invierno levantando pesas, ahora, con el calor, es el momento de exhibir sus logros, que a todos nos gusta presumir de nuestras hazañas, quizás piense que su cuerpo es una obra de arte, y muestre públicamente su figura modelada con mancuernas de muchos kilos y su piel dibujada con tinta acrílica. También he visto por el paseo que va a las Vaguadas a gente sin camiseta, personas que están más acostumbradas a mojar pan en la salsa que a levantar peso. Son aquellos recién llegados de la playa que con color tostado hacen por Badajoz lo mismo que hacían en La Antilla, en Punta Umbría o Matalascañas, pasear sin camiseta al atardecer para luego tomar con más ganas una jarra grande de cerveza helada.

Una joven se refresca en una fuente en Badajoz dadas las altas temperaturas. / Andrés Rodríguez

Badajoz se convierte en verano en una pasarela extravagante sin glamour cuando asoma la primera ola de calor. Veo por la acera a dos jóvenes, uno en patinete, otro haciendo caballitos con una bicicleta, un señor en pantalones cortos y una camiseta de otros años con un dibujo de los Simpson que me mira y me dice «es chica». No sé qué pasa en verano, pero las cosas se vulgarizan, incluida las palabras. Para ser empático con él le digo «qué calor», a lo que contesta «calor no, lo siguiente». Frases hechas para un verano tórrido, para no darle muchas vueltas a la cabeza.

Luego están los valientes, un día vi por la Puerta de Palmas, sobre las tres de la tarde, una excursión de chinos o japoneses, no sé bien de qué país eran, con una mano sujetaban un paraguas para resguardarse del calor y con la otra una cámara de fotos disparando a todo lo que veían. Hace calor y muchos pacenses llevan en la cabeza un sombrero de paja, otros gorras con publicidad de empresas locales o gorras con escudos de equipos de fútbol. Mujeres con pantalones vaqueros cortos y ombligo al aire o con faldas largas y suaves y en la cabeza un sombrero de ala ancha sombreado toda la cara. El cuerpo femenino con sus formas redondeadas siempre es más atractivo en verano que el masculino.

Un libro en la mano

Por la avenida de Santa Marina, a la altura de la librería Colón, veo a un muchacho con un libro en la mano. El verano también es tiempo de lectura. Hay algunos, sobre todo famosos y algún columnista, que hacen recomendaciones de libros o escriben una lista de los que a ellos más les gustan.Cada uno confecciona un listado diferente, ellos mismos, si la escriben al día siguiente pondría títulos diferentes. Están bien estas recomendaciones, sobre todo para los que no leen habitualmente. Los que lo hacemos en invierno y en verano tenemos autores y títulos interminables, libros pendientes que no vamos a poder leer ni aunque tuviéramos varias vidas. Quizás salgan estas listas en verano porque, además de tener más tiempo libre, pensamos en la imagen romántica de leer en el corral del pueblo debajo de la higuera.

La realidad es otra. En estos días, algunos, permanecemos en casa, con el mismo ambiente de calor que James Stewart en ‘La ventana indiscreta’. Estamos por la ciudad los que todavía no hemos cogido vacaciones y sobrevivimos debajo de un aire acondicionado, huyendo del verano y de eso que antes se llamaba veraneo. Me horroriza cuando veo en televisión playas abarrotadas de gente. Los imagino embadurnados en aceites y pringados en cremas de protección 50, tumbados en una toalla encima de la arena con temperaturas de más de 40. Así son las vacaciones de muchos que han estado ahorrando el año entero para ir en verano a la playa. Dice también la televisión y los periódicos que este año han subido mucho los precios. Pues a pesar de eso, y viendo las imágenes, todo está lleno. Gente en bañador haciendo cola en los chiringuitos para que les sirvan una cerveza y una ración de paella por una excesiva cantidad de euros.

Veo en televisión, en Canal Extremadura, a un presentador que entrevista a una chica recién salida del agua en la playa de Peloche, le pregunta: ¿qué le dirías a la gente que está viendo este programa para que viniera a la playa de tu pueblo? Ella responde con dos o tres datos y lugares más destacados de la zona, así como su gastronomía, el escarapuche de carne y pescado. Entran ganas de decirle a la chica que se calle, que mejor no vayan, sobre todo aquellos que se emborrachan, y acuden a sitios nuevos para hacerse selfie y mostrarlos en las redes sociales. Cuando la gente empiece a ir en masa el lugar perderá ese encanto de paraíso que ahora tiene, subirán los precios y bajará la calidad del escarapuche.