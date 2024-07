Del piso al chalet con piscina: los pacenses alquilan casas por días para sobrevivir al calor del verano

Elena Pérez tiene dos hijos y un piso en la Margen Derecha. Su hogar, de tres habitaciones, se vuelve insuficiente en los meses de verano. «Es que me da claustrofobia. No es que sea pequeño, es el calor y el no poder hacer nada en la calle lo que hace que me ahogue». Desde el año pasado, Elena alquila de vez en cuando un chalet en Campomanes para pasar los fines de semana porque «tiene piscina. Con los niños, nos da mucho desahogo».

El cambio de tendencia en las vacaciones de los pacenses es una realidad. Ya sea por el calor sofocante del periodo estival pacense o porque las vacaciones en familia se han encarecido sustancialmente, cada vez son más las personas que optan por esta opción. «Nuestras vacaciones son más cortas. Antes nos íbamos los cuatro una semana a Isla Cristina, ahora como mucho son cuatro días porque no podemos pagar más. El resto del verano lo pasamos en Badajoz y es duro, así que un par de fines de semana al verano hacemos esto y son como pequeñas escapadas», afirma Pérez. Para ella, además, «es más sencillo, solo tengo que llevar bañadores y pijamas y la comida me la llevo de casa porque estamos cerca. Más allá de lo que me supone alquilar la casa, el gasto es cero».

Anuncios en internet

Los chalets con piscina en Badajoz están cotizados. El número de casas que se ofertan para alquilarse por días sueltos es desconocido pero se cuentan por cientos.

El perfil de los usuarios es claro: en su mayoría, vecinos de Badajoz. «Es raro si alguien de fuera pide el servicio». Las familias con niños y los grupos de amigos son los grandes demandantes, y el objetivo es usar las viviendas para celebraciones como cumpleaños, despedidas de solteros pero, sobre todo, para pasar el día o el fin de semana al pie de la piscina.

Sus propietarios no publicitan las casas en las habituales páginas de alquileres porque es una actividad que desarrollan 'en negro'. «Esta no es mi forma de vivir pero es verdad que me saco un buen sobresueldo», dice Manolo (nombre ficticio). Lo primero que hace al descolgar el teléfono a un posible 'cliente' es preguntar de parte de quién llama. «Yo solo alquilo la casa a gente de mucha confianza porque no quiero meterme en líos». Según este propietario, es algo que se ha hecho siempre pero que se ha incrementado a raíz de la pandemia de Covid. «La gente tenía necesidad de aire libre entonces y se ha mantenido».

No es difícil dar con una vivienda de estas características. Los teléfonos de estos arrendatarios pasan de boca en boca, a través de conocidos. Otros, los más arriesgados, publicitan discretamente las viviendas en páginas de Facebook. Pérez asegura que ella encontró el chalet al que va habitualmente poniendo un anuncio en un grupo de esa página «y siempre vamos al mismo, ya conocemos a los dueños y nos comunicamos por Whatsapp. Yo he pasado también su contacto a algunos amigos míos».

Una vez que arrendatarios e inquilinos se ponen en contacto, ambas partes hablan de los términos del acuerdo. «Yo siempre pido una fianza que devuelvo cuando compruebo que todo está bien. Nunca he tenido problemas más allá de pequeños hurtos o falta de limpieza, nada serio. Una vez se llevaron algún trozo de césped artificial», explica Manolo. «Por mi parte, una vez que están ellos allí ya no entro para nada. Si alguna vez alguien tiene una estancia prolongada y tengo que ir a cortar el césped, por ejemplo, les aviso con antelación». El tiempo máximo que alguien ha estado en su vivienda han sido quince días, pero lo más habitual son fines de semana completos y días sueltos.

Las condiciones varían en cada casa. El matrimonio formado por Elia y Pedro (nombres ficticios) tienen una casa en Los Montitos. Ellos solo alquilan la parte exterior de una vivienda: una zona de césped donde hay barbacoa, neveras y cámaras frigoríficas, un baño y la piscina. «Nosotros solo alquilamos para pasar el día, de 10.0 a 22.00 horas. No se puede poner música y los grupos tienen que ser reducidos». La casa está dentro de una urbanización y no quieren tener problemas con los vecinos ni con la Policía Local.

Precios al alza

Sandra Díaz hace uso de estas instalaciones de forma habitual para celebrar eventos. «Tengo en la agenda del móvil el teléfono de varias casas a las que voy habitualmente. En Gévora hay y en Badajoz, en casi todas las urbanizaciones». Esta pacense, sin embargo, asegura que ha reducido su uso debido al incremento de los precios. «Yo llevo años utilizándolas y la última vez que he querido hacerlo ha sido el mes pasado para un cumpleaños. Me han pedido 250 euros por doce horas. Pasando, no se podía».

La horquilla de precios varía según la zona, el propietario y el servicio. Manolo pide cien euros al día por toda la vivienda, siempre con fianza. Elia y Pedro piden 200 euros por una jornada de doce horas y su fianza es de 100. «Primero se hace una reserva por bizum de cien euros. Al llegar hay que dar doscientos en mano, y cien se devuelven al final del día si está todo bien».

Ambos propietarios aseguran que tienen el verano «solventado». A día de hoy, son pocos los fines de semana que quedan libres hasta final de temporada. «Alguno queda, pero sobre todo lo que está disponible son días de diario», explica Manolo, agenda en mano. A pesar de que él pierde el privilegio de usar sus instalaciones, le saca rendimiento económico suficiente como para no disponer de ellas en plena ola de calor. «Además yo tengo otra piscina, por eso puedo hacer esto. Si no, con el calor que hace, imposible».