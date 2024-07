«Badajoz es cuna de flamenco, ojalá se le diera más importancia»

¿Por qué la guitarra?

Por mi abuelo que fue guitarrista y aunque no lo conocí, escuchaba sus historias. Siendo muy pequeño, con 9 años, vimos mi familia y yo en una farola un cartel que ofrecía clases de guitarra. Mi abuela quiso que me apuntase como lo hizo en su tiempo mi abuelo, y ahí empecé. A los 11 ya comencé a darle caña. Estudié en torno a 4 años con el guitarrista Joaquín Muñino. Posteriormente, gané una beca Porrina de Badajoz y me he formado fuera de Extremadura en masterclass y cursos.

¿Recuerda su primer contacto con este instrumento? ¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser guitarrista profesional?

No le daba importancia. Tocaba la guitarra por hobby ya está. Empecé a quedar con el tiempo con artistas de Badajoz para acompañarles en el cante. Con Perrete me reunía mucho y me puso las pilas. Me inicié subiéndome a los escenarios y poco a poco he llegado hasta aquí.

¿Cuál es la diferencia entre el acompañamiento y la melodía con la guitarra?

Son mundos distintos. Dentro del acompañamiento (al cante y al baile) encuentras diferencias entre las propias disciplinas. Ahora me dedico mucho al baile, junto a Jesús Ortega, y hay conceptos en cada tipo que tienes que tener trabajados y asimilados. Hay que saber diferenciar. Los guitarristas dicen que les gusta más el cante que la guitarra, y creo que es verdad. Para acompañarlo el guitarrista tiene que ser muy humilde, ya que lo importante es la voz.

Qué prefiere, ¿acompañar al cante o al baile?

Actualmente al baile, ya que también combina el cante.

¿Sin guitarra hay flamenco?

Yo creo que no. Hay muchos palos sin guitarra, pero no puedes definir el flamenco solo por unos pocos. Sin la guitarra al flamenco le faltaría algo.

¿Quiénes son sus referentes?

Paco de Lucía. También me gusta mucho lo que se toca por la zona de Jerez de la Frontera, Morón, Utrera. Ejemplos como Moraito Chico o el extremeño Antonio Moya.

¿Cuál es su palo favorito?

La soleá, el taranto, la bulería y los tangos. Me gustan mucho. Estamos terminando de grabar un disco para el cantaor Daniel Castro y estoy en un proceso en el que me estoy encontrando. Me obligo a tratar todos los palos y me sorprendo.

Ha ganado el Concurso Talento de Guitarra de Acompañamiento que organiza la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco. Uno de los mayores reconocimientos a los guitarristas. ¿Cómo ha llegado hasta aquí pese a su corta edad?

Gracias al cantaor Manuel Pajares. Me sugirió que me presentase. Había mucho nivel, pero me centré en el aspecto mental, hacer lo que vienes haciendo tranquilo y seguro. Luego ya, que pasase lo que tuviese que pasar.

¿Badajoz es cuna del flamenco?

Badajoz es cuna del flamenco, pero ojalá se le diera más importancia. Desgraciadamente, la mayoría de los guitarristas de la tierra se tienen que ir fuera. Si hacemos cosas es por lo que organizan algunas minorías. Siendo cuna se le debería dar más relevancia. Tiene que estar más valorado.

¿Cuál sería su colaboración soñada? ¿A qué cantaor o bailaor le gustaría acompañar?

Actualmente, me encantaría acompañar al bailaor Pepe Torres, ya que me encantan sus maneras.

Ya con el primer premio de la Fundación Cristina Heeren, ¿se va a presentar próximamente a algún otro certamen?

Me gustaría presentarme al Concurso de Guitarra Flamenca Niño Miguel. Por otra parte, quiero poco a poco seguir indagando en mí y dentro de no mucho hacer algún proyecto más personal. Dentro de unos años quiero que me conozcan como un chaval que ha luchado por lo suyo, por el flamenco extremeño, pero, sobre todo, que es buena persona.