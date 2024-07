Bares y restaurantes optan por bajar la persiana al mediodía por el calor en Badajoz

Puertas cerradas, persianas bajadas y sillas y mesas de terrazas recogidas. Es la estampa que dejan al mediodía muchos bares de Badajoz ante el calor del verano.

La hostelería pacense se rinde a la evidencia: mantener el local abierto a mediodía es inútil si no tienes un gran y bien refrigerado comedor. Es por eso que cada vez más propietarios prefieren mantener cerrados los locales -y la caja, a cero- a alargar las horas de apertura con el consiguiente gasto que ello conlleva. «Entre pagar luz y empleados se va un dinero, no sale a cuenta si no entra gente a comer», dicen.

No aspiran a cerrar más tarde por la noche pero sugieren microclimas o toldos

Los nuevos horarios

«Hay que tener en cuenta que si en la calle hace 40 grados, en la cocina hace 60. Nadie puede trabajar así y yo no quiero que mis empleados lo hagan», explica Víctor Aguado, gerente del Kiosco Castelar, ubicado en el propio parque.

Víctor Aguado en la terraza del Kiosco Castelar en Badajoz. / Andrés Rodríguez

Su establecimiento tiene 25 mesas, todas en la calle. «Aunque no lo parezca, aquí hay poca sombra natural». Su nuevo horario es, desde el pasado 15 de julio, de ocho de la tarde a una y media de la mañana. «No hay gente en Badajoz a mediodía, o están en la playa o se han ido a las piscinas. ¿A quién le apetece salir de casa a esa hora con el calor que hace?». Aguado asegura que, como mucho, se le llenan dos mesas a la hora de comer. Él tiene a cinco personas trabajando en el local y «todos están más contentos de trabajar solamente por la noche, algo más frescos».

"Abrir no renta"

El mismo discurso tiene Antonio Palma, copropietario del kiosco San Francisco y del restaurante El Mentidero, en la plaza de los Alféreces. Él asegura que abrir a mediodía «no renta. Hay que tener en cuenta cuánto vale una hora de trabajo. Con el cierre facturas menos, pero no gastas. Lo más importante, eso sí, es que el personal puede descansar».

Antonio Palma en la terraza totalmente vacía en las horas centrales del día. / Andrés Rodríguez

Así, ellos sí abren por la mañana porque sirven desayunos. Mantienen abierto el local «para aprovechar las cañas de antes de comer» y luego cierran para retomar la actividad a partir de las 20.00 horas. Es en septiembre cuando vuelve la normalidad y abren ininterrumpidamente desde las 7.30 hasta las 22.00 horas.

El equipo gestor de estos dos locales se dio cuenta de que la fórmula de cerrar a mediodía era la idónea para su negocio durante los dos primeros años de vida del céntrico kiosco, por lo que decidieron calcarla cuando abrieron su segundo local en Alféreces. «En esta plaza solo abren ya un par de sitios a mediodía. Los demás, cierran también. Es inútil otra cosa».

Al compás de la demanda

Ana Silva es trabajadora del kiosco Silva, también ubicado en el parque de San Francisco. «Nosotros cerramos a mediodía porque no vienen ni las palomas». Su local cuenta con un pequeño comedor pero su ubicación hace que la gente pase de largo durante las horas de más calor.

Silva abre a las 19.30 horas, aunque en realidad va al compás de la demanda de los clientes. «El otro día empezamos a atender mesas después de las 22.30. Eran cerca de las 23.00, casi habíamos cerrado ya». Aún así, esta hostelera asegura que abre de noche aunque no haya mucha gente porque «tampoco quiero que la clientela cambie de lugar y se acostumbre a otro. No estamos para perder clientes».

Curro Colín, gerente del kiosco Sobre la marcha, en la plaza de San Atón. / Andrés Rodríguez

Si bien los hosteleros están resignados y asumen que tienen que cumplir este nuevo horario autoimpuesto, no aspiran a cerrar más tarde por la noche. «Los horarios están bien. Lo que sí pediría es ayuda para paliar el calor», dice Curro Colín, gerente del kiosco Sobre la marcha, en San Atón. «Nosotros estamos en la sartén de Badajoz, que es esta plaza. Mis camareros tienen que abrir y dejar que se enfríe un poco porque si no, no se puede entrar. Unos toldos o un microclima no vendría mal».