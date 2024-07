‘Dualidades Cromáticas’, nueva exposición en el Museo Luis de Morales de Badajoz

El autor extremeño Antonio Gil 'Cari' presenta 'Dualidades Cromáticas' en el Museo Luis de Morales de Badajoz. En esta muestra se podrá disfrutar de una selección de obras pictóricas, grabados y esculturas del artista almendralejense.

Desde este viernes el Museo de la Ciudad acoge esta exposición que estará abierta al público hasta el próximo día 25 de agosto. En esta ocasión, el artista reúne obras de distintos géneros, incluso libros, en los que enseña, entre otros motivos el mundo de la construcción, un ámbito que conoce a la perfección, ya que es profesional de dicho sector.

Gil ha aprendido a plasmar lo que siente sin ayuda de profesores y se siente totalmente enamorado del arte "este es un mundo que no acaba. Me considero autodidacta y cuanto más pinto más me gusta", afirma el autor. Por su parte, José Antonio Casablanca ha destacado la capacidad del autor de Almendralejo para "adaptar y explotar sus puntos fuertes", se refiere a la incorporación de los distintos materiales de construcción a los cuadros y demás creaciones de Gil.

Visitas guiadas y talleres durante el verano

Además de poder visitar 'Dualidades Cromáticas' el Museo de la Ciudad Luis de Morales ofrece distintas actividades como son las visitas guiadas o los talleres.

Aquellos interesados en participar en las visitas guiadas podrán hacerlo de miércoles a domingo a partir de las 11.00 horas. No es necesaria la inscripción previa para esta actividad que estará vigente hasta el próximo 9 de agosto.

Por su lado, los talleres infantiles se celebrarán las dos últimas semanas del mes de agosto y aquellos que quieran inscribirse podrán hacerlo entre el 5 y el 9 del próximo mes.