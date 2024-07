La soledad no deseada: «Estoy sola y vivo de los recuerdos»

Luisa Melero tiene 94 años y desde hace 14 vive sola. Su marido falleció en 2010 y su vida cambió por completo. Desde entonces han pasado muchos acontecimientos en su vida, un ictus, la pérdida de su hija o la pandemia.

«Estoy sola y vivo de los recuerdos», asegura con tristeza, «y no son pocos», dice, vivió una guerra, una postguerra y la muerte de sus seres más queridos.

Su día a día

El día a día de esta pacense es el siguiente: se levanta antes de las 9.00, se asea, desayuna, se sienta en el sillón y pasa las horas mirando el televisor. «Paso los días aquí, en el sillón, con esta», dice mientras se señala la cabeza, «recordando mi pasado, a todos los seres queridos que he perdido», continúa.

En estos momentos, una mujer le ayuda en casa y tras ponerle la comida se marcha, «desde entonces hasta que me acuesto a las 23.00 se me hace eterno estar tan sola», dice.

Para evitar estar sola todo el día, en 2022, ingresó en una residencia de mayores. Dos días después de entrar se contagió de covid y vivió aislada en su habitación durante varias jornadas. Lo pasó tan mal que cuando el resultado del test fue negativo solicitó volverse a su casa. Desde entonces, sale «solo para ir al médico», asegura esta mujer.

Vida social muy reducida

Su vida social es muy reducida por la edad, «antes tenía amigas, ahora se me han ido todas», se lamenta mientras juega con los dedos con la medalla que cuelga de su cuello. Es la medalla de Cruz Roja, se la puso en 2015, desde entonces no se la ha quitado. Aquel año sufrió un ictus, «muy leve, no lo sentí», asegura y fue cuando decidió junto con sus hijos instalar el programa de teleasistencia.

En nueve años nunca ha tenido que pulsar el botón de su medalla de asistencia. La lleva puesta todo el día, excepto por la noche pues piensa que puede darle sin querer durante la noche. Sí que ha hablado muchas veces con los operadores, «al menos dos o tres veces al mes me llaman, me gusta que me llamen porque veo que se preocupan por mí», asegura Melero.

Más tranquilidad

Junto a ella, su hijo Francisco Romero, la mira mientras habla con los ojos vidriosos. Él es el único familiar que le queda e intenta que tenga todos los cuidados necesarios. Él es quien realiza la compra, quien la acompaña al médico y quien se preocupa de todos sus asuntos.

Una de las herramientas que le han aportado más tranquilidad es el sistema de teleasistencia: «Conozco cómo se encuentra mi madre, aunque no la vea físicamente sé que está bien por los detectores de movimiento», explica Romero.

Luisa Melero, es una de esas mujeres que vive sin compañía con el lastre de estar sola y sentencia diciendo que «la soledad es lo peor que hay».