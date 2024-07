El pacense Joel Núñez gana una de las prestigiosas becas de estudio de La Fundación La Caixa

Joel Núñez Suárez (Badajoz, 2006) todavía recuerda con emoción el día que su tía le recomendó solicitar, diez días antes de finalizar el plazo, la beca para estudiantes de grado de Fundación La Caixa a la que solo pueden optar 50 jóvenes de toda España. «Vi todo lo que exigían, que si dos cartas de referencia, una de la directora, un documento de motivación... Dije: es imposible». «Échala, no tienes nada que perder», le respondió su tía y así hizo Joel. Tan solo un mes después encontró su nombre y apellidos en la lista de ganadores de la beca.

La Fundación La Caixa convoca anualmente 50 becas para estudiantes de excelencia académica con escasos recursos económicos que inicien estudios universitarios. Entre los requisitos que se valoran para acceder a esta ayuda están la nota media y la renta familiar. Joel Núñez ha finalizado el bachillerato de Ciencias Sociales con una de las matrículas de honor que otorga el instituto Reino Aftasí de Badajoz. En este caso, con un 9,58. «Siempre he sido de sacar buenas notas. La inspiración de sacar dieces fue en 4º de la ESO», relata.

El paso del instituto a bachillerato no supuso un gran bache para Joel. «Primero se me hizo muy fácil, un paseo», cuenta. Segundo de bachillerato, en cambio, se complicó un poquito más. «La presión de la EBAU ha sido un factor importante», expresa. Sin perder la línea de autoexigencia, Joel supo encaminar su último curso en el instituto con muy buenas notas, especialmente en las asignaturas de la modalidad de letras, las que asegura que son sus favoritas.

Entre los beneficios que ofrece la beca se encuentran una dotación de 600 euros mensuales, otros 600 para equipación informática, un orientador personalizado, cursos de inglés y una estancia internacional obligatoria, de mínimo un trimestre, que Joel realizará en Portugal.

Desde bien pequeño este joven pacense siempre supo que en el futuro se dedicaría a la enseñanza, lo que no sabía era en qué especialidad. Fue en 3º de la ESO cuando la modalidad bilingüe de portugués le indicó el camino. «Quiero ser profesor de portugués en el Reino Aftasí», afirma. Por esta razón Joel cursará el Grado de Filología Portuguesa en la Facultad de Cáceres de la Universidad de Extremadura.

Joel cuenta que la beca, sin duda, «ha sido una lotería». Su situación en casa no le hubiera permitido pagar sus estudios por lo que tendría que haber trabajado para poder pagarlos. «Mi madre me decía a comienzos de curso. ¿Cómo lo vamos a hacer?», relata. Ahora ya, sin esa preocupación, asegura que desde su familia, de etnia gitana, han acogido con gratitud y felicidad esta noticia «que les da un respiro económico».

El estudiante podía elegir entre otras facultades españolas que ofrecen el Grado en Filología Portuguesa. Entre ellas, la Universidad de Salamanca y la de Galicia. Su elección, en cambio, ha sido quedarse en la región para volver «todos los fines de semana a casa».

Métodos de estudio

El camino como relata Joel no ha sido fácil, «pero ha merecido la pena». Sus horas de estudio y esfuerzo se ven recompensadas con una beca que le permite tener mayor libertad financiera a la hora de labrarse su futuro académico. El ‘secreto’ de Joel para un expediente académico brillante es «hacerlo todo tú y explicarlo a la gente». El pacense asegura que es «incapaz» de estudiar con apuntes o temario cedidos incluso del profesor, «lo hago yo todo a mi manera, si no, no puedo». Asimismo, el joven relata que las distracciones son un factor que se debe eliminar. «Soy capaz de ponerme a estudiar y dejar el móvil. Respeto mis horarios y tengo la disciplina de evitar las distracciones, si dejo el móvil, dejo el móvil».

Los horarios y la puntualidad es lo suyo pero le beca de La Fundación La Caixa, con las prisas, la entregó tan solo dos horas antes de que cerrase el plazo. «Fue el día de mi cumpleaños y lo recordaré siempre. Dije, si no entro que sea porque otros se lo merecen más que yo, pero no porque no me haya presentado», cuenta. Joel asegura que pensó en la ayuda como un mero trámite y que jamás se imaginó que sería uno de los ganadores. «Primero salí en la lista de los estudiantes que cumplían los requisitos. Luego ya pasamos a lo complicado, las entrevistas».

En estas reuniones miembros de La Fundación La Caixa, incluida su directora de área, se citan con los estudiantes para hacerles preguntas «tanto personales como profesionales». A Joel le pidieron que explicara la evolución de las materias comunes en el plan de estudio de 1º a 4º de la ESO o que detallase los convenios de la Universidad de Extremadura con la Universidad de Lisboa. «Yo llegué de los nervios. Me presenté en tres minutos y comenzó la ronda de preguntas. Cuando salí, supe que me había salido muy bien», relata.