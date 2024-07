El pacense Karlo Módenes ‘jugará’ con el público de la Fashion Week

El joven diseñador pacense Karlo Módenes, o lo que es lo mismo Carlos Módenes Vega, estará presente en la próxima edición de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, antes conocida como Pasarela Cibeles. Este artista ha sido seleccionado junto con otros ocho creadores españoles para participar en la 24ª edición del concurso de talento. «Es un sueño, desde pequeño he estado pendiente del concurso de jóvenes valores porque es como el escaparate de lo que está por llegar en la moda española», afirma entusiasmado Karlo Módenes.

El 15 de septiembre tiene una de las citas más importantes de su vida y será sobre las pasarelas. Desde que se lo comunicaron trabaja incansablemente para tener todo listo para ese día en el que muestre al mundo su primera gran colección Who is the killer?.

Who is the killer?

«Significa: ¿Quién es el asesino? Queremos que los invitados lo averigüen. Vamos a jugar con el público, queremos que la gente se divierta y disfrute», explica. Su intención es romper con lo ortodoxo y llamar la atención.

«Sabemos que los espectadores pasan muchas horas sentados viendo desfiles, no queremos ser un desfile más», dice.

Who is the killer? está compuesta por 16 looks hechos en su totalidad por este pacense y su equipo. «Todo lo hemos elaborado nosotros: ropa, zapatos, bolsos y las joyas», detalla.

Módenes siempre habla en plural porque reconoce que, sin su equipo, la marca que ha creado no sería posible. Sonia está al cargo de los estilismos, Claudia Rodríguez al mando del márketing y la comunicación y Álvaro es el animador y diseñador 3d.

«Badajoz me ha ayudado, soy tan manitas gracias a los carnavales, montaba un traje de comparsa en 72 horas» Karlo Módenes — Joven diseñador

Perfeccionista y caótico

Perfeccionista y caótico, así es como se define este joven afincado en Barcelona.

En lo artístico no le gusta encerrarse solo en el término de diseñador. «Soy un artista conceptual que quiere reavivar el movimiento fluxus en España», indica Módenes. Este colectivo de artistas crearon durante los años 60 una corriente multidisciplinar en la que fusionaron distintas artes. «Ellos concebían el arte como broma, como juego de niños, aunque sus obras estaban en los museos más reconocidos», puntualiza.

Precisamente, el humor es otra de las palabras que lo definen. «Es lo único que siempre me ha acompañado, desde la infancia, junto con mi familia», afirma. Y esa faceta suya de persona divertida la plasma en la mayoría de las obras que firma. No es difícil verlo con una chaqueta de cuero en la que se ‘asoman’ ojos o unos zapatos con bombillas en la puntera.

Schiaparelli, su principal referente

Algo que comparte con su principal inspiración, la italiana Elsa Schiaparelli. Esta diseñadora perteneció al grupo de artistas surrealistas en el que estaban Dalí o Picasso. Según Módenes, «descontextualizaba objetos y los incorporaba en sus diseños». También transgredía las normas y fue la creadora del primer mono femenino o de la falda pantalón. Además, creó el estilo de desfile moderno, concebido como un verdadero espectáculo que vivir; es algo que este joven sigue al pie de la letra.

Pese a tener solo 25 años, su bagaje como creador es amplio. Se ha desarrollado como artista en el mundo de las performances, en la moda como diseñador y en su adolescencia como artista plástico.

Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de las artes, aunque reconoce que iba a estudiar Bachillerato por el itinerario de ciencias para cursar Química. Cuando tenía 15 años pasaba las horas dibujando. «Empecé un book de figurines, mi madre lo descubrió en un viaje que hicimos a Roma y me dijo: esto no son simples dibujos, son diseños», recuerda Módenes.

Fue su padre quien le quitó la idea de estudiar el itinerario de ciencias e insistió en que hiciera Bachillerato de artes en el instituto Reino Aftasí. «Fue entonces cuando me di cuenta de que era eso lo que me llenaba», afirma.

Posteriormente, estudió Diseño de Moda en Madrid y se especializó en Prêt-à-Porter.

Para su trabajo de fin de grado realizó su primera serie de diseños. «Fue una precolección para enseñar a la gente cuáles eran mis valores como diseñador».

En su camino hacia llegar a convertirse en diseñador, admite que lleva muy dentro su ciudad: «Badajoz me ha ayudado, soy tan manitas gracias a los carnavales, montaba un traje de comparsa en 72 horas», cuenta con alegría mientras recuerda su pasión por la fiesta de febrero.

Ahora, mientras ultima los diseños de su puesta de largo como diseñador, recuerda cómo hasta hace muy poco nunca pensó en plantearse el futuro en el mundo de la moda. «Nos encantaría que la colección gustase, que nos conocieran en toda España y pudiera salir del país», asevera.

Aunque su verdadero sueño y su declaración de intenciones es «seguir rompiendo límites y abrir mucho más los campos del arte», sentencia Karlo Módenes.