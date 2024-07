La carta de agradecimiento de los familiares al personal de la UCI de Badajoz: "Gracias por humanizar los cuidados"

"Es difícil expresar con palabras el dolor y la tristeza de perder a un padre. Desde el día que te enfrentas a esa puerta, a esa sala y a esa lista para poder ver a tu familiar. Nos vamos de aquí sabiendo el tremendo esfuerzo que los profesionales sanitarios han realizado con nuestro padre". Es el inicio de la carta de agradecimiento de una familia enviada al persona de la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) de Badajoz.

El texto sigue así: "Queremos agradecer las palabras, el cariño y el amor a desconocidos. Empatizar con el sufrimiento de otros. Agradecer a todas y cada una de las personas que habéis cuidado de nuestro padre. A Gracia, a Vanesa, a Mercedes, a Laura, a Pilar, a Carlos, a Manu, a Julia, a Andoni, a Carmen, a Luis, a Vicky, a Diana, a Montse, a Inés, a Salud, a Javi, a Miguel. Por vuestros gestos, por vuestras palabras, por vuestros cuidados. A ayudarnos a no mirar al horizonte sino a los pies para dar paso a paso y no tropezar, como me dijo Luis. Por entender que lo mejor para otros no siempre es la decisión fácil, como dijísteis Bella y Alberto. Y por comprender que los nombres bonitos no siempre pueden salvar vidas, pero sí que pueden tener palabras que reconfortan, como hicistéis Flor y Paulina. Gracias infinitas por humanizar los cuidados y por el equipo que lo hacéis posible".

La carta la ha dado a conocer el propio personal de la UCI, que ha agradecido igualmente a la familia haber sido donante de órganos.