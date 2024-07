Venezolanos en Badajoz: «No es la izquierda o la derecha, es respetar la voluntad del pueblo»

«Imagina un partido en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid y, de repente, la Federación Española de Fútbol dice que el árbitro de ese juego va a ser Pep Guardiola. ¿Va a ganar el Real Madrid? Ni aunque meta 100 goles... Es justo lo que acaba de suceder. El que cuenta los votos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, es uno de los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)». Es la visión que ofrece Jorge Osorio, 47 años, uno de los venezolanos que reside en Badajoz. «Está claro que estamos ante un fraude», subraya.

Su país acaba de vivir un proceso electoral en que el Nicolás Maduro (PSUV) ha obtenido un 51,2% de los votos frente al 44,2% de la principal candidatura de la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia.

Al menos esos son los resultados que se han dado a conocer. La sombra de la desconfianza ronda sobre los mismos. De hecho, los observadores internacionales del Centro Carter (un organismo creado en EEUU), que han vigilado de cerca esta votación, ya han pedido al Gobierno de Maduro la publicación «inmediata» de las actas oficiales del recuento.

Agitación en la calle

Mientras tanto, las calles de Venezuela se han llenado de protestas y el país se ha convertido, una vez más, en foco informativo. En este ambiente la oposición ha publicado sus propios resultados electorales, los cuales dan una holgada victoria a González. «Aquí no se trata de ser de izquierdas, de derechas, o de extrema derecha, se trata de respetar la voluntad del pueblo. Y al igual que en otra ocasión se escogió al presidente Chávez, ahora el pueblo se manifestó en contra de eso», asegura Osorio.

Este venezolano salió de su país hace siete años. Conocía España porque había venido de visita varias veces, influido también por tener un abuelo canario. Llegó directamente a Badajoz atraído por la oferta laboral en el sector de la salud, especialmente en Odontología. Él ahora mismo no trabaja en este campo pero su mujer sí.

Dice que en Venezuela no le faltaban oportunidades laborales, pero que estaba cansado de las situaciones de inseguridad. «Es que allí el Tribunal Constitucional está al completo en manos de ellos (en relación del Gobierno de Maduro); aquí por lo menos se lo repartieron entre el PP y el PSOE, que me parece otra barbaridad», expresa.

Osorio, que se considera un amante de la política, tiene relación con otros venezolanos que igualmente residen en Badajoz. Es el caso de César La Torre, de 33 años, que regenta el bar Media Caña, ubicado en Valdepasillas. «Yo me fui por la situación política. Realmente aquello es una dictadura. Cada experiencia vivida allí es muy diferente a la otra, es una respuesta muy individual», dice. Y añade que no se espera el resultado que ha salido de estas elecciones, «aunque bueno, de alguna manera te lo imaginas». «Sabes muy bien que no van a asumir su derrota...».

La Torre salió de su país hace cinco años, hace cuatro que vive en Badajoz. Su familia permanece en Venezuela. Él habla de sus padres: «Les he dicho que compren comida y la guarden por si acaso. Ellos son mayores y se sienten angustiados. Supongo que no me lo cuentan todo para no agobiarme, al igual que hago yo con ellos...», afirma.

Cuando se le pregunta que si los resultados electorales hubieran sido otros habría vuelto a su país, responde:«Eso no es nada fácil, porque entonces habría que afrontar un proceso de cambio duro a otra mentalidad».

Las sanciones de EEUU

Tanto La Torre como Osorio hablan de las sanciones económicas que desde EEUU se han impuesto a Venezuela. Por ejemplo, restricciones al sector energético que se volvieron a imponer el pasado mes de abril, como es el caso de no permitir al país comercializar su gas y su crudo en los mercados internacionales. «Pero ellos mismos crearon un problema de escasez para decir que era culpa de EE UU, porque el bloqueo sigue estando, pero desde hace cuatro años todo funciona bien, la red de proveedores llega bien, los alimentos llegan bien... Es un sistema perverso que ha estado marcado por la coyuntura electoral», subraya La Torre.