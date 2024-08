La despedida

Estamos empezando agosto. Badajoz está vacío, sobre todo los fines de semana. Donde antes había un coche aparcado ahora hay un espacio libre. El último domingo, cuando salí de casa, la ciudad estaba en silencio, dormida. Fui a desayunar a un bar que hay en la barriada de Antonio Dominguez. Entré con el coche por la calle Sebastián Montero de Espinosa para ir al bar Las Palmeras a probar una de las tostadas que participa en el concurso de los desayunos de Badajoz. La tostada estaba bien, era grande y rica, me cobraron cuatro euros incluido el café.

El bar hace esquina entre la calle Sebastián Montero de Espinosa y la calle Mimbrero. El año pasado también fui a la tostada del concurso. El bar tiene buena pinta y siempre que estoy allí digo que voy a volver para probar las tapas y raciones que tiene escrita en todas las paredes y columnas del bar, aunque luego nunca vuelvo.

La calle y las calles del alrededor son parte de un barrio que parece un pueblo con casas de una sola planta. En el interior del bar había varios clientes, algunos en la barra, otros sentados en las mesas, clientes habituales que se conocían entre ellos, se saludaban y hablaban. En la barra, sentado en una banqueta con su mujer, había un cliente que se quedó mirándome, me sonaba su cara, puede que le conozca de hace tiempo, cuando éramos jóvenes, quizás de jugar a fútbol. No le dije nada, él a mi tampoco. Cuántas personas han pasado por nuestras vidas que desaparecen de un día para otro. Hay gente que se mete en su barrio y no sale de él.

En el bar también había un matrimonio con hijos pequeños, y tres mujeres jóvenes, que igual que yo, habían ido a probar la tostada del concurso. Hablaban de la guardia en el hospital, creo que eran enfermeras que habían terminado su jornada laboral. Algunos clientes en lugar de café tomaban jarras de cerveza. El camarero explica a los clientes nuevos, que éramos las tres enfermeras y yo, cómo está hecha la tostada y los ingredientes que lleva. La del año pasado era italiana, la de este llevaba un huevo frito. Las que llevan huevo no son cómodas para comer. Los huevos fritos donde mejor se comen en casa mojando pan con la mano, en la calle con cuchillo y tenedor saben diferente.

Cuando terminé fuí al mercadillo, otro día escribiré sobre el mercadillo porque ahora llega agosto, hace calor y toca despedirse.

En las próximas semanas tendremos vacaciones en el periódico para que ustedes descansen de mí y yo de escribir, que escribir también cansa. Volveré cuando se haya ido el calor paralizante, volveré con la cabeza fresca y las ganas del principiante. Volveré después de vichear las calles de Badajoz para poner la lupa en historias viejas, personajes nuevos, sobre todo gente normal que vive su día a día, sus cotidianidades, gente anónima, esos que quiere existir sin problemas y en paz intentando ignorar las arbitrariedades políticas.

En cada rincón de la ciudad, en cada plaza, en cada tienda, en cada bar, hay un artículo escondido pendiente de ser escrito. Hay un artículo en ese hombre que pide de rodillas por Fernando Calzadilla, en Juan Carlos, que pasea a perros de otros por unos pocos euros, en el que va todas las mañanas al trabajo canturreando canciones inventadas, en las parejas que caminan de la mano, en los jóvenes que compran en Carrefour y llevan a un niño pequeño montado en el carro del supermercado y él le dice a ella mamá y ella a él papá (qué cosas). En la calle están los que venden cupones, los que los compran, los que los ignoran, los mayores que viven solos, los que viven solos y no son mayores, los que van al Mercadona y llevan las bolsas de casa, los mileuristas, los dosmileuristas que ahora también son pobres, los que van al mercadillo los domingos por la mañana, los que siempre van caminando por la ciudad haciendo como si hablaran por el móvil para no saludar, los que fuman andando por la calle, por cierto, el otro día me encontré con mi amiga Asun, iba elegante con un vestido bonito, bien maquillada, luciendo su figura estilizada de mujer delgada, pero perdía todo el glamour por culpa de un cigarro encendido que llevaba entre los dedos. En otros tiempos el cigarro tenía un toque sensual, sobre todo en el cine. Uma Thurman en Pulp Fiction, o Bogart en Casablanca.

Ahora ir fumando por la calle queda mal en hombres y en mujeres. Las modas cambian y fumar ya no está bien visto, sobre todo desde que se conocen los perjuicios que provoca en la salud el tabaco. No sé si después de esta crítica Asun me seguirá leyendo. No sabe la ilusión que me hizo el día que me dijo que algunas veces le ponía artículos míos a sus alumnos para hacer comentarios de textos. Espero que me perdone y los siga poniendo.

En estos días de vacaciones tengo que dedicar tiempo a la fotografía que la tengo abandonada, a leer, decía Borges que algunos se sentían orgullosos de lo que habían escrito, él se sentía orgulloso de lo que había leído, eso lo decía Borge, imagínese yo que no soy Borges y me cuesta trabajo decir que soy columnista, le tengo tanto respeto al columnismo, que algunas veces me siento un intruso en el periódico, si alguien me nombra como columnista me parece que están hablando de otro. El columnista se muestra desnudo todas las semanas a través de sus opiniones y su forma de contar las cosas. Decía Umbral que no se puede ser sublime sin interrupción, pero si tienes un mal día y la columna te ha quedado como un churro de nada valen las anteriores. Una columna mala, hace olvidar todas las buenas. Yo no me considero columnista, me considero lector de periódicos y libros. Un lector al que le parece magia que entre unos cuantos periodistas saquen adelante todos los días un periódico con contenidos interesantes a la vez que rigurosos como hace a diario La Crónica de Badajoz que además da la noticia casi en tiempo real en su web.

Volveré en septiembre si el director de esta Crónica renovada, moderna y dinámica lo tiene a bien. Mientras tanto, como dicen los del carnaval, nos vemos en los bares, aunque cada vez soy más soso y salgo menos, es más fácil encontrarme trabajando, cada vez más petardo.