Condenado en Badajoz por quebrantar la orden de alejamiento al visitar el TikTok de su expareja

Cuatro meses de prisión. Es la pena que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Badajoz ha impuesto a un maltratador por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja sentimental al visitar su perfil de la red social TikTok.

El hombre fue condenado el pasado 2 de mayo como autor de un delito de coacciones y este mismo juzgado, en sentencia firme, lo condenó a realizar 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y le prohibió acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima a través de cualquier medio o procedimiento durante un periodo de 2 años, a contar desde ese mismo día.

Sin embargo, el 15 de julio, el hombre accedió al perfil de TikTok de su expareja desde el suyo propio. La mujer, al percatarse, lo denunció y el juzgado abrió diligencias urgentes de juicio rápido. La fiscalía solicitaba 6 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena, pero la vista no llegó a celebrarse tras el acuerdo entre el ministerio público, la acusación particular y la defensa.

El fallo, que es firme, considera probado que el acusado, pese a tener «pleno conocimiento» del contenido y la vigencia de las prohibiciones impuestas por la sentencia del 2 de mayo de 2024, sobre las cuatro de la tarde del pasado día 15 de julio entró en el perfil de TikTok de la denunciante, «a sabiendas de que la aplicación notifica de forma automática esta acción a los usuarios».

Fernando Cumbres, abogado. / S. GARCÍA

«Esta sentencia, pionera, abre el debate sobre la distancia ya no solo en el mundo real, sino en el digital, y también en el modo de comunicación, pues no ha llegado a interactuar con ella con un mensaje o un ‘like’, pero sí ha accedido a un ámbito de paz y armonía de la víctima que atenta contra su tranquilidad», explica Fernando Cumbres, abogado de la acusación particular.

En este sentido, el letrado añade que se ha producido una comunicación indirecta a través de la propia aplicación, en la que su clienta no tenía ni como amigo ni seguidor al acusado, pero cuyo perfil es público.

Esta red social permite activar el historial de visualizaciones de los vídeos cortos que se publican, lo que hace posible, como en el caso de la denunciante, que un usuario pueda saber quiénes ven los suyos y también que esos mismos sepan si él ha visto los de los demás. Esto también ocurre en otras aplicaciones como Linkedin, Instagram -en el caso de los ‘stories’- y Whatsapp, con los estados.

La orden de protección (conocida comúnmente como de alejamiento) es en los casos de violencia de género una de las principales medidas para tratar de garantizar la seguridad de las víctimas frente a sus agresores. Las prohibiciones son de aproximación física y de comunicación por cualquier medio y, en la era digital, ello implica que acciones como dar un ‘me gusta’ a una publicación en el Facebook, mirar el estado de Whatsapp y las 'stories' de Instagram o TikTok no solo no estén permitidas, sino que constituyen un delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468 del Código Penal.

Ni 'likes' en redes sociales ni ramos de flores Aunque con distintas particularidades que el caso que ha acabado en condena en Badajoz, hay otras muchas sentencias condenatorias para hombres que han quebrantado las órdenes de alejamiento de sus parejas o exparejas utilizando las nuevas tecnologías por no respetar la prohibición de aproximarse o comunicarse con ellas. Le ocurrió a un varón de Castellón condenado por amenazas en el ámbito de la violencia de género que solicitó amistad a la víctima a través de TikTok, por lo que se le impusieron 8 meses de cárcel. A otro varón de Vigo, a quien el juzgado había prohibido acercarse o contactar con su expareja tras ser declarado culpable de un delito de coacciones, le costó una pena de 11 meses de prisión dar a un ‘like’ a un vídeo que su expareja había subido a esta misma red social. En ambos casos, el tribunal entendió que son acciones realizadas conscientemente y no de manera automática por las aplicaciones utilizadas, por lo que constituyen un delito de quebrantamiento de condena. También lo son otros gestos más tradicionales, como enviar un ramo de flores. En 2019, un hombre de Palma de Mallorca aceptó una condena de 9 meses y un día de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja al mandarle un ramo de flores el día de San Valentín y dibujando un corazón en su coche un mes después.

Este tipo de comunicaciones, aunque no lleven implícito ningún mensaje directo, verbal o escrito, se interpretan como un intento de mantener el miedo o temor sobre la víctima por parte de sus maltratadores.

Además de los 4 meses de prisión, en el caso del varón juzgado por acceder al TikTok de su expareja pese a la orden de alejamiento, la jueza le ha impuesto el pago de las costas procesales.