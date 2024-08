La federación vecinal de Badajoz alega al presupuesto municipal por no ser participativo

Ni se han escuchado las demandas de los vecinos ni ha dado opción a las asociaciones que los representan de proponer y decidir sobre el destino de los recursos municipales. Con este argumento como base, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha presentado alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto municipal para el 2024, que el PP aprobó en solitario (el PSOE votó en contra y Vox se abstuvo) el pasado 4 de julio.

La federación, que registró este jueves sus reclamaciones y escrito de impugnación a las cuentas municipales, expone que el equipo de gobierno ha incumplido el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en 2016. En este sentido, recuerda que el artículo 7 recoge el derecho a presupuestos participativos, pese a lo que no se ha contado con la federación vecinal ni tampoco ha habido participación directa de la ciudadanía en su elaboración, «por lo que no se han podido establecer ni demandas ni preocupaciones ni se han podido priorizar e incluir en las anualidades ni secciones del presupuesto».

Tampoco, según manifiesta el colectivo, se cumple el artículo número 11 del citado reglamento, que hace referencia al derecho a una política municipal de fomento de las asociaciones, pues las cuentas no recogen ningún plan específico de mejora del asociacionismo.

El presidente de la federación vecinal, Anselmo Solana, recuerda que las asociaciones llevan años reclamando el desarrollo y cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana y pide al alcalde, Ignacio Gragera, que «tome cartas en el asunto», para que, como sucede en Cáceres, los colectivos vecinales tengan la capacidad y posibilidad de proponer inversiones en los distintos barrios a lo largo de la legislatura.

«No entendemos que a los ciudadanos se nos haga cumplir con lo que se aprueba y el propio ayuntamiento incumpla las normas de las que se dota», reprocha el representante vecinal, quien también afea al equipo de gobierno que «diga que escuchan a los vecinos, cuando se niegan a reunirse con la federación».

"Inversiones en los mismos barrios todos los años"

Solana defiende que no se puede construir un nuevo modelo de ciudad sin la sociedad civil que representan las asociaciones y considera «inexplicable» que no se quiera contar con su apoyo. En este sentido, asegura que el único objetivo de estos colectivos es acabar con las desigualdades entre las barriadas, «porque no se puede invertir en los mismos barrios todos los años cuando hay otros que carecen de infraestructuras», argumenta.

La federación también lamenta que en el presupuesto no se recoja ninguna partida para desarrollar la Ley de Grandes Ciudades, que Gragera se comprometió a poner en marcha en enero de 2025.