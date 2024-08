Homenaje en Badajoz a la primera policía local de Extremadura: Una calle a una «mujer valiente»

«A día de hoy sigo creyendo que mi madre no era consciente, aquel 10 de abril de 1980, lo que iba a suponer abrocharse las zapatillas y echar a correr. No solo superó las pruebas de Policía Local en igualdad de condiciones sin distinción de género, sino que además quedó la tercera igualada en puntuación al segundo. Cuando se incorporó supo que no se lo iban a poner fácil, pero se ganó su sitio, la confianza y sobre todo el respeto del cuerpo». Así comenzó el discurso de Estefanía García, hija de la primera policía local de Extremadura, Ana María Torres Carvajal, en la inauguración este viernes de una avenida en su honor.

Así, Badajoz cuenta ya con una nueva vía en el entorno de la avenida de Elvas, frente al campus universitario. Se llama Ana María Torres Carvajal y rinde homenaje a la que fue la primera mujer policía local de la región. La placa con su nombre fue destapada en la mañana de este viernes en un acto al que acudieron el alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera; el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; y la hija y el viudo de Ana María, fallecida en 2023.

Policías locales se hacen un foto junto a la placa en homenaje a su compañera. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Bautista resaltó la importancia de esta distinción «a una pionera que marcó el camino a otras mujeres». Para el consejero, presentarse en la década de los ochenta a una oposiciones como las de Policía Local, «que no distinguían por sexo», pone en valor «lo que tuvo que competir y esforzarse Ana María para ganarse el respeto de un cuerpo formado exclusivamente por hombres».

Al homenaje también acudió Juana María Calderón, subinspectora retirada de Policía Local y amiga y compañera de Ana María en vida. Recordó la figura de la difunta por su valentía. «Mereces una recompensa y aquí estamos para darte tributo», expresó.

El alcalde de Badajoz acudió al acto. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Emocionada, Estefanía García rememoró el día en que su madre se enteró que se le iba a hacer un reconocimiento, solicitado por la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales para poner en valor su carrera profesional. «Estábamos en urgencias. Hacía un par de horas que había ingresado. Allí mismo se lo dijo mi padre y ella con la humildad que le carecterizaba dijo: ¿A mí? ¿Qué he hecho yo?». «¿En serio, mamá? Abriste el camino a otras mujeres, ¿te parece poco?», respondió Estefanía García. Horas más tardes Ana María falleció.

120 mujeres de 1.500

Por su parte, Bautista reconoció la labor de las mujeres en el cuerpo de Policía Local, aunque, como indicó, «queda mucho por hacer». El consejero detalló que de 1.500 policías locales de la región, solo 120 son mujeres. «El Gobierno de María Guardiola trabaja ya para facilitar el acceso a todas esas mujeres que quieren formar parte de la Policía Local de nuestros municipios».