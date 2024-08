Un testigo sobre la pelea en la piscina de La Granadilla de Badajoz: "Si los vigilantes no se interponen, los matan"

"Si los vigilantes de seguridad y los trabajadores no se interponen, los matan". Es lo que cuenta un testigo de la pelea que tuvo lugar este viernes por la tarde en la piscina municipal de La Granadilla de Badajoz, en la que tuvieron que intervenir varias patrullas de las policías Nacional y Local.

Según su relato, la trifulca se inició en la cafetería, donde se encontraban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas de unos 20 años, que supuestamente tuvieron un encontronazo con unos niños que "los estaban bordeando y tirándoles hielos".

El incidente fue a más cuando, según este testigo, los menores llamaron a los familiares con los que estaban pasando el día en la piscina y acudieron a la cafetería. "Eran al menos 15 y hubo patadas, puños y hasta les tiraron sillas a los cuatro jóvenes". Los vigilantes de seguridad y varios trabajadores formaron un cordón para tratar de protegerlos, pero "vinieron en avalancha y era imposible pararlos", cuenta.

Aunque la Policía Nacional informó poco después de los hechos de que no había heridos, según el testimonio recogido por este diario, dos de los jóvenes sufrieron lesiones en la cara y otras partes del cuerpo y los cuatro fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario. Ninguno revestía heridas de gravedad.

"Es verdad que la policía llegó muy rápido, pero si no llega a ser por los vigilantes de seguridad que actuaron antes no sé qué habría pasado", asegura este testigo. El viernes no se produjo ninguna detención en relación con estos hechos.

Investigación

La Policía Nacional ha confirmado este sábado que las cuatro víctimas han presentado denuncias por agresión en la comisaría y el grupo de Delitos contra las Personas se encargará de la investigación para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores.