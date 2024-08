La población ocupada crece un 9% en Badajoz en los últimos tres años

A la espera de que la Plataforma Logística de Badajoz arranque de manera de real y práctica y se convierta en motor económico de la ciudad y la provincia, generando un tejido empresarial externo (al menos esas son las expectativas), Badajoz ha logrado crecer desde el punto de vista del mercado laboral en los últimos tres años; prácticamente desde que el covid dejó de gobernar la vida. Así lo constatan los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación al primer trimestre de 2024 y en comparación con el mismo periodo de 2021. En ese espacio temporal el aumento de la población ocupada ha sido del 9%. También ha crecido la población activa, de manera que significa que se ha creado empleo neto.

En términos absolutos, los ocupados se han elevado en 23.600 personas; mientras que hay 9.000 pacenses más en activo (esto es, preparados para trabajar, aunque no lo estén haciendo).

Los motivos

¿A qué sectores se debe ese crecimiento? Según Javier Peinado, presidente de Coeba (Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz), la dependencia ha generado bastante empleo, tanto a través de las residencias como de la ayuda a domicilio. «Extremadura en general tiene una población envejecida y de ahí que la dependencia sea clave en esta región», subraya Peinado

También pone el foco en la logística: «Hay un aumento importante del transporte por carretera o del reparto a domicilio de la paquetería. Hay que tener en cuenta que el cambio de tendencia hacia la compra por Internet ha generado otro tipo de empleos», explica.

Asimismo, habla del negocio de los concesionarios de coches, sobre todo destacando la provincia de Badajoz en comparación con la de Cáceres.

Y, por último, resalta «el espectacular crecimiento de la hostelería tras la pandemia».

Personal cualificado

Frente al análisis de Peinado, el presidente de la Confederación Independientes de Empresarios (CIEM), José Luis Iniesta, coinciden en ese despunte de bares, restaurantes y sector hotelero, aunque también subraya las dificultades que sigue habiendo para encontrar mano de obra. «Es una cuestión sociológica. La gente lo que quiere es poder conciliar y tener tiempo libre, y eso la hostelería no te lo permite».

En este sentido habla de la importancia del capital humano en sectores como este: «No se puede atender una mesa con Inteligencia Artificial (IA)». Pero también reconoce que los salarios son un impedimento para encontrar personal.

Iniesta destaca la construcción como otro puntal importante, pero sobre todo la necesidad de encontrar trabajadores cualificados. Y, en ese sentido, resalta la importancia de adaptar la formación a la realidad del mercado. O lo que es lo mismo: «Hay que apostar aún más por la FP dual para que podamos contar con personal cualificado para determinadas áreas».

Por último, a pesar del dato positivo de crecimiento en la provincia pacense, Iniesta reconoce que el sector público sigue generando «mucho más empleo que las empresas privadas».

Los sueldos

Desde UGT, Francisco Morillo dice que aunque los datos sean positivos hay «varias preocupaciones». Por ejemplo, que la población activa menor de 25 años cae mientras que sube la de mayores de 55 años, «donde existe el riesgo de que quienes no encuentran empleo se conviertan en parados de larga duración».

Además, «si bien el sector servicios crece, la agricultura y sobre la industria van en sentido contrario. «Hace décadas que lo estamos diciendo y que lo estamos escuchando: hasta que no cambie el modelo productivo no va a cambiar realmente el número de ocupados, sobre todo por la estabilidad. No podemos olvidar que los servicios crean en muchas ocasiones empleos precarios».

Y en ese análisis aparecen los salarios como elemento fundamental de la ecuación: «Es evidente que es mucho mayor el sueldo en industria que en servicios».

En relación a ello, desde UGT piden como clave fundamental que «se respete la cláusula de revisión salarial en los convenios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo».

Pero sobre todo ponen el foco en la necesidad de industrialización. «Queremos los proyectos ya en marcha. No nos vale ni la primera ni la última piedra, porque mira lo que ha pasado con el centro de Amazon, que está terminado y sin funcionar».